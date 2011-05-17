صادرات گاز از مسیر سیم/ مپنا 27500 مگاوات نیروگاه در کشور ساخت

عباس علی آبادی در حاشیه افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی حرارتی خورشیدی یزد که با حضور رئیس جمهور برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: به جز نیروگاه هایی که تاکنون توسط مپنا در سراسر کشور ساخته شده است، هم اکنون 15 هزار مگاوات نیروگاه دیگر نیز توسط این شرکت در دست ساخت است.

وی افزود: شرکت مپنا علاوه بر ساخت نیروگاه‌ های حرارتی و سیکل ترکیبی، ساخت نیروگاه های بادی را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

علی آبادی ادامه داد: در حال حاضر نصب نخستین محصولات توربین های 2.5 مگاواتی نیز در سطح کشور آغاز شده است.

وی با اشاره به دیگر تولیدات مپنا بیان داشت: مپنا در زمینه تولید آب شیرین کن نیز به موفقیت های قابل توجهی دست یافته است و این محصول مپنا همزمان 9 هزار مترمکعب آب در واحدهای 25 مگاواتی تولید می‌ کند.

علی آبادی همچنین یادآور شد: تمام توربین های مپنا در ورژن جدید به روز شده اند و قادرند 11 مگاوات بیشتر برق تولید کنند بنابراین کار ارتقای توربین های جدید نیز به مدار تولید اضافه شده است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو از فناوری دیگری از مپنا خبر داد و افزود: با استفاده از توان متخصصان داخلی، امکان صادرات گاز از مسیر سیم در کشور فراهم شده است.

علی آبادی عنوان کرد: در این فرآیند گاز حاصل از پالایش در میادین نفتی به گاز تبدیل می شود که این فرآیند GTW نام دارد و گاز حاصل از این پالایش از مسیر سیم صادر می شود.

وی همچنین با تشریح پروژه سیکل ترکیبی 480 مگاواتی نیروگاه حرارتی خورشیدی یزد بیان داشت: این نیروگاه یک بلوک سیکل ترکیبی با قدرت اسمی 484 مگاوات است که ساخت آن به طور کامل توسط جمهوری اسلامی ایران و شرکت مپنا صورت گرفته است.

علی آبادی با اشاره به ویژگی این نیروگاه عنوان کرد: در یک بلوک سیکل ترکیبی روزانه 35 هزار مترمکعب کمتر گاز مصرف می شود.

وی حجم سرمایه گذاری در این پروژه را 300 میلیون یورو اعلام کرد و افزود: این پروژه برای سه هزار و 300 نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

علی آبادی یادآور شد: این پروژه شامل دو واحد گازی 159 مگاواتی و یک واحد بخار 132 مگاواتی است و در بخش خورشیدی آن نیز ظرفیت تولید 17 مگاوات است.

مپنا تنها تولید کننده تجهیزات نیروگاهی و پیمانکار نیروگاه های بزرگ کشور است و نام آن به اختصار از عنوان "مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران" گرفته شده است.