شاهنامه به خاطر دولت داری و سیاستمداری سروده شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور خدایی شریف دوشنبه شب در همایش بین المللی زادروز فردوسی در کرج اظهارداشت: شاهنامه کتابی سراسر سیاست و دولت داری است که نمونه آن رفتن کیکاوس به مازندراناست یا در جایی دیگر که نوشدارو برای سهراب لازم بود کیکاوس با این رویکرد که اگر نوشدارو برسد پدر وپسر متحد می شوند و کار من تمام است از دادن نوشدارو خودداری کرد.

وی با شرح بخشهایی از حکومت فریدون، جریان زندگی زال، محراب کابلی، سام، کاوه، رودابه، ضحاک و دیگر شخصیتهای شاهنامه تصریح کرد: شاهنامه منشاء ازلی و آسمانی داردو در نهایت باید به آن نظر داشت و آن را به کار گرفت.

منظور اشعار شاهنامه به زمان ما نزدیک است

خدایی تصریح کرد: منظور شاهنامه فردوسی که ریشه مذهبی و دینی و ایرانی دارد به زمان ما نزدیک و از این جهت بکارگیری آن شایسته است.

ادیب تاجیکی عنوان کرد: شاهنامه یعنی وطن و انسان از وطن بسیار می گیرد و برایش جان میدهد و او را مقدس می شمارد.

وی نیز مانند دیگر سخنرانان مراسم خواهان معرفی بیشتر فردوسی و شاهنامه و بهره گیری از آموزه های ارزشمند آن برای همگان شد.

همایش بین المللی زادروز فردوسی به مناسبت گرامیداشت این شاعر بلندآوازه عصر دوشنبه در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد.

در این همایش استادان عرصه ادبیات و فرهنگ کشور و جمعی از فارسی زبانان کشورهای تاجیکستان و افغانستان شرکت کردند.



سخنرانان ویژه مراسم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، میرجلال کزازی و سفیر تاجیکستان در ایران بودند.



حوزه هنری استان البرز با همکاری معاونت فرهنگی و هنری شهرداری ، موسسه فرهنگی اکو، انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و دبیرخانه دائمی و بین المللی فردوسی شناسی در البرز مجریان برگزاری این همایش بودند.



سال گذشته اولین همایش بین المللی زادروز فردوسی به میزبانی کرج برگزار شده بود. این همایش به طور همزمان در چند شهر دیگر ایران از جمله مشهد برگزار شده است.