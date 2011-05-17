به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در پی نظرسنجی انتشارات بلومزبری از علاقهمندان داستانهای "هریپاتر" مبنی بر انتخاب محبوبترین شخصیت از میان 40 شخصیت این مجموعه، رولینگ نیز ابراز عقیده کرد و از دوست صمیمی هریپاتر بهعنوان محبوبترین شخصیت نام برد.
این نظرسنجی از 16 ماه مه (26 اردیبهشت) آغاز شده و تا 26 آگوست (4 شهریور) ادامه مییابد. نتیجه این نظرسنجی نیز در 30 آگوست (7 شهریور) اعلام خواهد شد.
رولینگ در سال 1965 در شهر ییت نزدیک بریستول انگلستان چشم به جهان گشود. وی در رشته زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه اکستر انگلستان به تحصیل پرداخت.
از زمان انتشار اولین رمان وی از مجموعه هریپاتر با عنوان "هری پاتر و سنگ جادو" در سال 1997 این مجموعه کتابها توانستند با استقبال گسترده مواجه شود. همین امر آغازگر ساخت فیلمهای سینمایی، بازیهای رایانهای و بسیاری از کالاهای تجاری دیگر با الهام از این مجموعه شده و برای وی ثروتی افزون بر 675 میلیون پوند ( یک میلیارد دلار) به همراه داشته که او را تبدیل به پرفروشترین نویسنده دهه کرده است.
کتابهای هری پاتر تاکنون بیش از 400 میلیون نسخه فروخته شده و به 69 زبان ترجمه شده است.ہ
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