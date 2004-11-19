دولت مصر به شدت رژيم صهيونيستي را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز ، وزارت امور خارجه مصردر بيانيه اي با محكوميت شديد اين اقدام رژيم اسرائيل و غير مسئولانه خواندن اين رفتار خواستار توضيحات رسمي مقامات تل آويو شد.



در بيانيه مذكورآمده است: مصر به شدت به اين اقدام تاسف برانگيز اعتراض و آن را محكوم مي كند و از مقامات اسرائيل مي خواهد تحقيقات فوري و كافي وهمه جانبه اي را براي روشن شدن علت بروز اين حادثه و توضيحات لازم در اين رابطه انجام دهد.



بر اساس اين بيانيه ، احمد ابوالغيط وزير امور خارجه مصر از سفارت اين كشور در تل آويو خواسته است يادداشت اعتراض آميز رسمي به سيلوان شالوم وزير امور خارجه اسرائيل به خاطر كشته شدن سه نظامي مصري به ضرب گلوله نظاميان صهيونيست تقديم كند و ضرورت توضيح تل آويو را مورد تاكيد قرار دهد.



اين در حالي است كه آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي ساعاتي پيش در تماس تلفني با حسني مبارك رئيس جمهور مصر از اين حادثه ابراز تاسف كرد.



ممكن است اين اقدام بر سفر از پيش تعيين شده احمد ابوالغيط وزير امور خارجه مصر كه قرار است چهارشنبه آينده براي بررسي عقب نشيني اسرائيل از غزه به فلسطين اشغالي سفر كند، تاثيرمنفي بگذارد.



اسرائيل ادعا كرده است كه نظاميان اين رژيم به اشتباه تصور كرده اند كه افراد پليس مصري همان فعالان فلسطيني هستند كه مي خواهند مواد منفجره جاسازي كنند.



يك منبع رسمي اسرائيلي گفت : به نظر مي رسد حسني مبارك رئيس جمهور مصر عذرخواهي شارون را براي اين حادثه فاجعه آميز پذيرفته باشد.



منابع امنيتي مصر روز گذشته اعلام كردند: تانكهاي اسراييلي با شليك گلوله توپ به مرزبين مصر ونوار غزه سه تن از نيروهاي پليس مصر را كشته شدند.



به گفته يكي از منابع مصري، اين سه پليس مصري در نزديكي اردوگاه سابق آوارگان فلسطيني درمرزمصر با رفح كشته شدند.

وي افزود: به هنگام حمله با شليك گلوله توپ نيروهاي اسراييلي، شش تن از نيروهاي امنيت مركزي مصر درمركز مراقبت و كنترل درنزديكي اردوگاه بودند.

زئيف بوئيم معاون وزيرجنگ رژيم صهيونيستي ازاين حادثه ابرازتاسف كرده اما يك منبع امنيتي ارتش اشغالگر قدس گفته تحقيقات درسطح گسترده درمورد اين حادثه آغاز شده است .

ايهود المرت معاون شارون در اظهارات رياكارانه گفت : ما واقعا از عمق قلبمان متاسفيم.



رويترز نوشت: اين حادثه شدت تنش را ميان تل آويو وقاهره درحالي افزايش مي دهد كه اسرائيل از مصر خواسته است در برقراري ثبات اوضاع امنيتي در نوار غزه پس از عقب نشيني احتمالي اين رژيم از آن به تل آويو كمك كند.



