ایران برای تعطیلی اردوگاه اشرف کمک کند/ امریکاییها حرف اوباما را باور ندارند

سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به سئوالی مبنی بر پیگیری اقدام عملی دولت عراق برای تعطیلی اردوگاه اشرف گفت: دروغگویی بزرگ آمریکائیها در مسئله اردوگاه اشرف خود را بوضوح نشان می دهد، زیرا این اردوگاه محل استقرار بزرگترین تروریستهای چند دهه اخیر جهان است و متاسفانه این اردوگاه مورد حمایت همه جانبه آمریکائیها و صهیونیستها و رژیم منفور و معدوم عراق بود، بنابراین اگر دولت عراق اختیار لازم را در این رابطه داشته باشد، بسرعت این اردوگاه را که محل استقرار شیطانهای کوچک است تعطیل خواهد کرد.

وی تصریح کرد: ما باید به دولت عراق کمک کنیم تا بتواند فراتر از تصمیم آمریکا، اقدام به تعطیلی قاطع آن بکند.

رئیس کمیته تبلیغات دفاعی کشور همچنین در پاسخ به این پرسش که باتوجه به داشتن توافقنامه استرداد مجرمین با دولت عراق آیا جمهوری اسلامی ایران درباره استرداد منافقین و محاکمه آنها اقدامی نخواهد کرد، گفت: قانون سازمان ملل مبتنی بر قوانین همه کشورها است و در آن تصریح شده است کسانی که اقدامات تروریستی را انجام می دهند باید به محکمه عدل سپرده شوند، بنابراین از سازمانها و مجامع بین المللی و همه کسانی که ادعای طرفداری از حقوق بشر را دارند انتظار داریم که به جرائم این ترورریستها بطور جدی رسیدگی کنند و متناسب با جرمی که مرتکب شده اند جزای آنان را بدهند.

وی در ادامه در پاسخ به خبرنگار مهر که ارزیابی وی را درخصوص خبر مرگ بن لادن جویا شد گفت: مرگ بن لادن مانند خیلی از اقداماتی که منشا آن مربوط به دولتهای حاکم بر آمریکاست، در هاله ای از ابهام قرار دارد و تردیدی نیست آنچه که درحال حاضر توسط اوباما و دیگران گفته می شود یک دروغ بزرگ است.

معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: در دروغگویی آمریکا همین بس که هیچگونه آمادگی برای منتشر کردن اسنادی در رابطه با مرگ بن لادن ندارد و به نظر می رسد که حتی اکثر مردم آمریکا هم باور ندارند که رئیس جمهورشان خبر راستی را اعلام کند.