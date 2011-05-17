20 شهریور روز گرگان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مرامنامه دبیرخانه دائمی روز گرگان پس از چند جلسه بحث و بررسی صبح سه شنبه به تصویب رسید.

دبیرخانه دائمی این روز برای انجام هرچه بهتر گرامیداشت روز گرگان با برگزاری جلسات پی در پی و دریافت نظرات و پیشنهادات مفید و ارزنده صاحبنظران عضو، توانست مرامنامه ای را با تعاریف، اهداف، ساختار و آیین نامه اجرایی به تصویب برساند.

اعضای این دبیرخانه رئیس شورای اسلامی شهر به همراه دو عضو دیگر شورای اسلامی شهر، شهردار، رئیس هیئت مدیره سازمان فرهنگی ورزشی و مدیرعامل این سازمان و همچنین رئیس اداره روابط عمومی شهرداری گرگان است.

همچنین علیرضا پزشکپور، محمد حسن ترشیزی، مهدی فرزانگان، محمد قدس مفیدی، سیامک دربیکی ، سیدهامان هاشمی، سکینه مسگر، سید مهدی شریف موسوی، علی نصیبی، عادله کشمیری ومحمود اخوان مهدوی از دیگر اعضا هستند.

پس از رای گیری اعضا ی دبیرخانه، سیدهامان هاشمی بعنوان دبیر این دبیرخانه و سکینه مسگر نیز به عنوان مدیر اجرایی انتخاب شدند.

گفتنی است با توجه به اعلام روز 20 شهریور به عنوان روز گرگان، این دبیرخانه از تاریخ سوم مهرماه 89 تشکیل شد و تاکنون 12 جلسه برگزار کرد.

این دبیرخانه زیرنظر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان فعالیت می کند.