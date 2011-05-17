بازسازی محله تاریخی "خواجه" در ابرکوه آغاز شد

احمدرضا اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ابرکوه اظهار داشت: پس از تهیه طرح ساماندهی محله خواجه توسط شهرداری ابرکوه و اختصاص اعتبارات لازم به این امر، عملیات اجرایی این طرح توسط دفتر فنی شهرداری آغاز شد .

وی بیان داشت: تاکنون بیش از 20 درصد از عملیات تخریب و بازسازی این محله انجام شده است .

اسدی افزود: این گونه بافتها که دارای ارزش تاریخی و میراثی هستند به دلیل وجود مشکلات و سرانه پایین امکانات و خدمات ازجمله بافتهای مورد نظر شهرداری هستند که با اقدامات بهسازی و بازسازی آنها، شرایط تثبیت جمعیت ساکن در آن و ارتقای کیفیت و هویت آنها فراهم خواهد آمد .

وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری نهادهای ذیربط بتوان تحولی اساسی در بهبود وضعیت بافتهای تاریخی و ارزشمند شهر ابرکوه ایجاد کرد.