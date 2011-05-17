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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

بازسازی محله تاریخی "خواجه" در ابرکوه آغاز شد

بازسازی محله تاریخی "خواجه" در ابرکوه آغاز شد

ابرکوه - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر فنی شهرداری ابرکوه از آغاز عملیات بازسازی و بهسازی محله تاریخی خواجه ابرکوه خبر داد.

احمدرضا اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ابرکوه اظهار داشت: پس از تهیه طرح ساماندهی محله خواجه توسط شهرداری ابرکوه و اختصاص اعتبارات لازم به این امر، عملیات اجرایی این طرح توسط دفتر فنی شهرداری آغاز شد.

وی بیان داشت: تاکنون بیش از 20 درصد از عملیات تخریب و بازسازی این محله انجام شده است.

اسدی افزود: این گونه بافتها که دارای ارزش تاریخی و میراثی هستند به دلیل وجود مشکلات و سرانه پایین امکانات و خدمات ازجمله بافتهای مورد نظر شهرداری هستند که با اقدامات بهسازی و بازسازی آنها، شرایط تثبیت جمعیت ساکن در آن و ارتقای کیفیت و هویت آنها فراهم خواهد آمد.

وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری نهادهای ذیربط بتوان تحولی اساسی در بهبود وضعیت بافتهای تاریخی و ارزشمند شهر ابرکوه ایجاد کرد.

کد مطلب 1313784

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