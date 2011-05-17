افزایش 10 برابری حجم ذخیره سازی گاز ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سامی وند امروز در نشست خبری با اشاره به راه اندازی نخستین پروژه ذخیره سازی گاز طبیعی ایران، گفت: هدف از راه اندازی فاز اول ذخیره سازی گاز در مخزن سراجه قم تزریق روزانه 7.3 میلیون متر مکعب گاز در فصول گرم سال و برداشت روزانه 9.8 میلیون متر مکعب گاز در 5 ماهه پایانی سال است.

مدیر عامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی ایران با تاکید بر اینکه مخزن سراجه قم از ظرفیت ذخیره سازی 1.2 میلیارد متر مکعب در فاز یک و 3.3 میلیارد متر مکعب در فاز دوم برخوردار است، تصریح کرد: برای راه اندازی فاز اول این پروژه ذخیره سازی 9 حلقه چاه توسط شرکت ملی نفت حفاری شد و سپس تمامی تجهیزات بالادستی، میان دستی و تاسیسات این پروژه توسط شرکت ملی گاز نصب و راه اندازی شده است.

وی کل سرمایه گذاری مورد نیاز برای راه اندازی گاز ایران را حدود 200 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: بهمن سال گذشته اولین ردیف توربوکومپرسورهای گازی سراجه قم راه اندازی شد که از امروز تزریق گاز به مخازن زیر زمینی آغاز می شود.

این مقام مسئول از افزایش پایداری صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه و تامین پایدار سوخت زمستانی مشترکان از مهمترین دستاوردهای راه اندازی پروژه های ذخیره سازی گاز یاد کرد و افزود: در حال حاضر متولی اصلی ذخیره سازی گاز شرکت ملی گاز ایران بوده و سایر دستگاه ها باید از ارائه گزارش های غیر کارشناسی در این باره خودداری کنند.

سامی وند با اعلام اینکه هم اکنون شرکت ملی نفت با مشارکت یک شرکت هلندی وضعیت تغییر ماهیت هیدروکربور میدان سراجه قم را در دستور کار قرار دارد تاکید کرد: از 9 حلقه چاه مخزن سراجه قم تا کنون 4 حلقه چاه حفاری و تکمیل شده است و پیش بینی می شود به زودی نصب تجهیزات درون چاهی توسط شرکت نفت انجام شود.

وی ظرفیت تولید روزانه مخزین ذخیره سازی سراجه را 200 هزار متر مکعب در روز عنون کرد و افزود: این مخزن با افت فشار روبرو شده است که پیش بینی می شود با تزریق گاز امکان افزایش برداشت از این مخزن هیدروکربوری به ویژه در فصول سرد سال فراهم شود.

مدیر عامل شرکت ذخیره سازی گاز ایران با اعلام اینکه هم اکنون حدود 13 میلیون بشکه میعانات گازی در مخزن سراجه قم ذخیره سازی شده است، تاکید کرد: با تزریق گاز و ساخت 220 هزار بشکه مخازن ذخیره سازی امکان برداشت مایعات گازی باقیمانده در این مخزن زیر زمینی فراهم می شود.

راه اندازی دومین مخزن ذخیره سازی گاز تا اسفند

این مقام مسئول در ادامه با یادآوری اینکه در برنامه پنجم توسعه باید در مجموع امکان ذخیره سازی روزانه 100 تا 110 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در مخازن زیر زمینی فراهم شود تبیین کرد: بر این اساس با راه اندازی فاز یک و دو مخزن سراجه قم روزانه 30 میلیون متر مکعب، راه اندازی فاز یک و دو مخزن ذخیره سازی شوریجه خراسان روزانه 40 میلیون متر مکعب و مخزن گنبد نمکی نصر آباد کاشان تا سقف 40 میلیون متر مکعب گاز در کشور ذخیره سازی شود.

وی همچنین از طرحهای ذخیره سازی گاز در مخازن زیر زمینی آب همچون یورتشا و تلخه ورامین به عنوان دیگر طرحهای ذخیره سازی گاز ایران یاد کرد و افزود: هم اکنون نصب توربوکمپرسورهای گازی در مخزن شوریجه خراسان نصب شده است.

سامی وند میزان پیشرفت اجرایی طرح ذخیره سازی گاز شوریجه خراسان را بیش از 50 درصد اعلام کرد و افزود: پیش بینی می شود فاز اول این پروژه گازی تا پایان سالجاری در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

مدیر عامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی ایران با یادآوری اینکه در ایران پتانسیل ذخیره سازی گاز به اندازه کل کشورهای جهان وجود دارد، بیان کرد: امروز پس از گذشت 23 سال مشعل ذخیره سازی گاز ایران در قم روشن می شود.

وی در پایان با اشاره به شناسایی بیش از 60 ساختار نمکی در فلات مرکزی ایران برای ذخیره سازی گاز طبیعی، خاطر نشان کرد: مخازن تخلیه شده نفت و گاز از بیشترین پتانسیل برای ذخیره سازی گاز برخوردار هستند.