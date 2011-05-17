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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۰۴

42 درصد واحدهای تولیدی شهرک صنعتی برازجان تعطیل شد

42 درصد واحدهای تولیدی شهرک صنعتی برازجان تعطیل شد

برازجان - خبرگزاری مهر: مدیر شهرکهای صنعتی برازجان گفت: از 38 واحد بهره برداری شده در شهرک صنعتی برازجان 16 واحد آن که 42 درصد کل واحدهای بهره برداری شده این شهرک را شامل می شوند تعطیل شده است.

رضا بیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر در برازجان افزود: این شهرک سال 80 به وسعت 66 هکتار راه اندازی شد تا 72 واحد تولیدی در آن مستقر شود اما 38 واحد در آن به بهره برداری رسید از این تعداد نیز اکنون 16 واحد به علت نداشتن نقدینگی و سرمایه در گردش تعطیل شده است.

وی با بیان اینکه از 16 واحد تعطیلی، 14 واحد در زمینه فرآوری و بسته بندی خرما فعالیت می کنند، اظهارداشت: صاحبان واحدهای تولیدی انتظار دارند بانک ها برای بازپرداخت تسهیلات به آنان مهلت دهند.

بیابانی افزود: در زمانی که همه 38 واحد فعال بودند 600 نفر در شهرک صنعتی برازجان کار می کردند اما اکنون فقط 200 نفر همچنان مشغول به کارند و 400 نفر بیکار شده اند.

کد مطلب 1313786

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