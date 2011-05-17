42 درصد واحدهای تولیدی شهرک صنعتی برازجان تعطیل شد

رضا بیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر در برازجان افزود: این شهرک سال 80 به وسعت 66 هکتار راه اندازی شد تا 72 واحد تولیدی در آن مستقر شود اما 38 واحد در آن به بهره برداری رسید از این تعداد نیز اکنون 16 واحد به علت نداشتن نقدینگی و سرمایه در گردش تعطیل شده است.

وی با بیان اینکه از 16 واحد تعطیلی، 14 واحد در زمینه فرآوری و بسته بندی خرما فعالیت می کنند، اظهارداشت: صاحبان واحدهای تولیدی انتظار دارند بانک ها برای بازپرداخت تسهیلات به آنان مهلت دهند .