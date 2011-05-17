دادگاه با آزادی مدیرعامل صندوق بین المللی پول موافقت نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه یورونیوز، در حالی اولین جلسه رسیدگی به اتهامات "دومینیک استروس کان" مدیرعامل صندوق بین المللی پول که اخیرا به اتهام فساد اخلاقی در آمریکا بازداشت شده، در نیویورک برگزار شد که در این جلسه استروس کان اتهامات وارده را رد کرد.

ملیسا جکسون قاضی دادگاه پیشنهاد وکیل مدیرعامل صندوق بین المللی پول را برای قرار وثیقه یک میلیون دلاری قبول نکرد و گفت: درصورت موافقت با این درخواست، ممکن است سیاستمدار فرانسوی از آمریکا خارج شود.

"بن برافمن" یکی از وکلای مدافع دومینیک استروس کان در پایان اولین جلسه دادگاه به جمع خبرنگاران اظهارداشت: "ناامید هستیم اما این پرونده تازه گشوده شده است. او همچنان خود را بی گناه می داند. از همه می خواهم بر اساس اصل برائت قضاوت شود تا به این ترتیب شاهد برگزاری دادگاهی عادلانه باشیم."

این دادگاه به شکایت یک زن خدمتکار در هتل محل اقامت استروس کان در نیویورک رسیدگی می‌کند. شاکی مدعی است استروس کان تلاش داشته در هتل به وی تجاوز کند.