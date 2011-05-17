مسدود شدن حساب فدراسیون شنا میراث فدراسیون گذشته است

امیرحسین آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما میراث دار فدراسیون گذشته هستیم و این مشکلی است که از گذشته به ما رسیده و اسناد و مدارک طلب هایی که شرکت ها و سازمان ها از فدراسیون پیشین در دست دارند، موجود است.

وی افزود: یکی از این تخلفات به شرکتی برمی گردد که فدراسیون قبلی آن را به ثبت رسانده و از آنجا که این فدراسیون، سهامدار آن شرکت محسوب می شود بنابراین پرداخت بدهی های آن شرکت، ما را دچار مشکل کرده است. البته این مشکل با کمک سازمان تربیت بدنی ظرف 7، 8 روز آینده حل خواهد شد.

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با انتقاد از رویه فدراسیون گذشته افزود: عدم ثبات مالی در فدراسیون قبلی باعث شده که گره کوری در کار ما ایجاد شود که البته باید این را بگویم با وجود اینکه سه ماه است حساب فدراسیون مسدود شده با این حال کارهای ما زمین نمانده و تمامی اردوهای خود را برگزار می کنیم و اعزام ها هم صورت می گیرد.

آیت اللهی اظهار داشت: این فدراسیون در 26 سال گذشته مشکلات بسیاری داشته که برطرف کردن این مشکلات زمان می برد و در این راه مسئولان سازمان تربیت بدنی همواره کمک کرده اند و من مطمئنم که هیچ مشکلی در ادامه باعث ادامه فعالیت های ما نخواهد شد. فدراسیون شنا سال 1390 را با نایب قهرمانی در رقابت های جام فینا در کویت، قدرتمندانه آغاز کرده و من مطمئنم که در ادامه سال خبرهای خوبی از این فدراسیون خواهید شنید.

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، در خصوص برنامه های آینده این فدراسیون گفت: در واترپلوی جوانان 80 نفر را به اردو دعوت کرده ایم که زیر نظر اسکراتف به تمرینات خود مشغول هستند ضمن اینکه زیر نظر نه‌ون کواکویچ تیم ملی زیر 14 سال واترپلو را راه اندازی کرده ایم. در رشته شنا تمرینات تیم ملی در ارتفاعات به پایان رسیده و اکنون شناگران روزانه در دو نوبت صبح و عصر در تهران تمرین می کنند و در شیرجه هم آماده می شویم تا در رقابت های کاپ سنگاپور حضور پیدا کنیم.