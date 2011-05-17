منابع اطلاعاتی مردم فقط محدود به کتاب نباشد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حسین علوی صبح سه شنبه در نشست این اداره کل افزود: همچنین در کنار آن سعی در فراهم کردن و مهیا کردن درگیر منابع اطلاعاتی داشته باشیم، زیرا امروزه ذائقه مردم نسبت به گذشته تغییر کرده است و باید این تفاوت ها لحاظ شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان افزود: ذائقه سنجی مخاطبان می تواند رهگشا در انجام فعالیت های فرهنگی بویژه امر کتاب و کتابخوانی باشد.



علوی تصریح کرد: اگر قرار باشد این ابزار های فرهنگی را به مطلوب ترین شیوه ارائه کنیم، کاری که کانون های مساجد با راه اندازی کتابخانه ها در مساجد انجام داد باید انجام دهیم.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی گلستان گفت: تسهیل در دسترسی مردم به کتاب و فضای آرام مورد نیاز توسط کانون مساجد به خوبی در حال انجام است.



مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی گلستان با اشاره به نقش کتابخانه های مساجد، گفت: ذائقه سنجی مخاطبان می تواند در انجام فعالیت های فرهنگی به خصوص در امر کتاب و کتابخوانی راهگشا باشد.

وی افزود: همه ما وظیفه داریم تا مفاهیم اسلامی و آموزه های ایرانی – اسلامی را از نسلی به نسل دیگر با حفظ امانت داری انجام دهیم و چه کاری بالاتر از این که بتوانیم این شرایط را با در دسترس قراردادن کتاب در یک محیط آرامش بخش مانند مساجد انجام دهیم.