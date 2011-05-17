کامفیروز و کر به محدوده پایلوتهای طرح تنوع زیستی زاگرس مرکزی اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بازنگری در محدوده مناطق پایلوت از جمله اقدامات اساسی این طرح است که قرار است به تدریج در استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان هم صورت گیرد ، بدین ترتیب محدوده عملیاتی و پایلوت پروژه از 8 روستا در 4 استان به محدوده های وسیع تری تبدیل می شود تا تمامی دستگاههای توسعه ای در سطح استانی به صورت مشارکتی در حفاظت از تنوع زیستی این مناطق همکاری داشته باشند.



شیرین ابوالقاسمی، مدیر پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی گفت: کل محدوده تعریف شده این پروژه 2 میلیون و 500 هزار هکتار است که 14 درصد آن در استان فارس واقع شده و خوشبختانه با تفکر جمعی نمایندگان سایر بخش ها در استان فارس، بخش‌های «کامفیروز» و «کُر» که سد «درود زن» هم در آن واقع شده شامل می شود به عنوان پایلوت طرح در استان فارس انتخاب شدند و کارگروهی هم با حضور تمامی نمایندگان دستگاههای منطقه ای در کامفیروز شکل گرفت تا از این پس طرح های توسعه ای این منطقه با همفکری و مشارکت همه دستگاهها در راستای حفظ تنوع زیستی برنامه ریزی و اجرایی شود تا از بخشی نگری و تخریب های بیشتر در محیط زیست جلوگیری شود.



او افزود: ساختار جدید طراحی شده برای طرح تنوع زیستی زاگرس در سال 2011 ، با رویکرد تمرکززدایی و همسو با نگرش جهانی به مدیریت مشارکتی در منطقه فعالیت خود را آغاز کرده، این نگرش، محلی و استانی شدن اجرای طرحها در مناطق را مورد تاکید قرار داده است.



وی گفت: به زودی مرکز مدیریت کمیته اجرایی تنوع زیستی زاگرس در شهرستان کامفیروز با کمک فرمانداری و بخشداری منطقه راه اندازی خواهد شد و این یک موفقیت در اجرای طرح در استان فارس محسوب می شود. او آینده طرح را روشن ارزیابی کرد و گفت: هدف اصلی از اجرای طرح تنوع زیستی در زاگرس حفظ قومیت، آداب و رسوم، فرهنگ و منابع زیستی، حفظ محیط زیست و کشاورزی و توریسم پایدار است.