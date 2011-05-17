افزایش 15 درصدی بودجه کمیته امداد در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین انواری با قدردانی از تلاش دولت و نمایندگان مجلس، افزود: یکی از نکات برجسته در بودجه کمیته امداد که مورد عنایت و تصویب نمایندگان رسید ، استقلال ردیف بودجه این نهاد در جهت خدمت‌رسانی موثر و توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت است.

وی افزود: در بودجه سال 90 هفت مصوبه در ارتباط با خدمات و برنامه‌های کمیته امداد به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که از جمله آن و بر اساس برنامه‌ پنجم توسعه کشور ثبت‌نام رایگان دانشجویان خانواده‌های کمیته امداد در مراکز آموزش عالی کشور، معافیت مددجویان تحت پوشش این نهاد از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمان و عوارض شهرداری و هزینه انشعاب آب و برق، فاضلاب، گاز و اختصاص یک درصدی از عوارض ورود و صدور کالا و خدمات مناطق آزاد تجاری و سازمان‌های مناطق آزاد به محرومین و نیازمندان بومی همان منطقه می‌باشد.

انواری یادآور شد: در راستای برنامه پنج ساله و در بند الحاقی 89 لایحه بودجه 90 به کمیته امداد اجازه داده شد تا از محل منابعی که به علت توانمند شدن کسانی که از تحت پوشش خارج می‌شوند، به ترتیب اولویت در جهت حمایت از افراد در نوبت و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال اقدام کند.

سرپرست کمیته امداد از اختصاص عیدی در لایحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی برای مددجویان این نهاد در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی طبق حکم ماده 5 قانون تنظیم‌بخشی از مقررات دولت، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی مجاز به کمک و اهدای وجه نقد طبق قانون به عنوان هدیه به چند دستگاه از جمله کمیته امداد جهت کمک می‌باشند.