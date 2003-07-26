كتاب هاي ديني پيشتازند

به گزارش خبرگزاري " مهر " از روابط عمومي خانه كتاب ، اين 618 عنوان كتاب در شمارگان 3 ميليون و 377 هزار و 850 هزار جلد منتشر شد و شمارگان متوسط هر عنوان 5 هزا و 466 جلد بود .

براساس اين گزارش اين 618 عنوان در 767 ميليون و 77 هزار صفحه انتشار يافت و هر كتاب به طور متوسط در 227 صفحه منتشر شد .

در اين هفته ، 369 عنوان ( 60 درصد مجموع كتابها ) چاپ نخست و 249 عنوان ( 40 درصد مجموع كتابها ) چاپ مجد د ، 471 عنوان ( 76 درصد مجموع كتابها ) تاليف و 147 عنوان ( 24 درصد مجموع كتابها ) ترجمه بود .

همچنين بيشترين كتابها از نظر موضوعي ، در اين هفته ، با 141 عنوان در موضوع دين منتشر شد و پس از آن به ترتيب موضوع هاي زبان با 100 عنوان ، ادبيات با 99 عنوان ، علوم عملي با 77 عنوان ، علوم اجتماعي با 76 عنوان ، تاريخ و جغرافيا با 36 عنوان ، علوم طبيعي و رياضيات با 26 عنوان ، كليات يا 23 عنوان و هنر با 18 عنوان قرار گرفته اند .

در هفته اي كه گذشت ، از ميان 618 عنوان ، 76 عنوان ( 12 درصد مجموع كتابها ) براي كودكان و نوجوانان و 52 عنوان ( 8 درصد مجموع كتابها ) كتاب كمك درسي و آموزشي بود .

در اين هفته بيشترين چاپ كتاب در تهران از انتشارات « شكوه انديشه » با انتشار 13 عنوان و در شهرستانها ، انتشارات « فروزش » از تبريز با انتشار 14 عنوان بود .

بيشترين ترجمه در اين مدت ، از « عليرضا توكلي صابري » با 7 عنوان در موضوع كودك و نوجوان بود ، همچنين كتاب « جزء سي ام قرآن كريم » از انتشارات « برگ سبز » در 450 هزار نسخه منتشر شد كه بيشترين شمارگان را داشت .

همچنين كتاب « بيماري زنان نواك 2002 » از انتشارات نسل فردا به بهاي 135 ريال گران ترين و كتاب « زيارت جامعه كبيره » از انتشاات « جهرمي » با بهاي 500 ريال ارزان ترين كتاب هفته بود .



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