کتابخانه روستایی در همه مناطق ندوشن راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ندوشن، علی حفیظی صبح سه شنبه در نخستین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر ندوشن، بر ایجاد و راه اندازی کتابخانه در تمام روستاهای ندوشن تاکید کرد و اظهار داشت: فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید در روستاها نیز همسان با شهرها تقویت شود و توسعه یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر پرداخت سهم نیم درصد شهرداری از سال ۱۳۸۳همچنین پرداخت به موقع و زمانبندی شده این سهم در سال۱۳۹۰ تاکید کرد.

وی اجرای جدی و مستمر طرح هاتف را در شهر ندوشن خواستار شد و اظهار داشت: یکی دیگر از اقدامات سال جاری اداره کتابخانه ‌های عمومی شهرستان صدوق، پیگیری راه ‌اندازی کتابخانه ‌های عمومی روستایی در همه روستاهای حومه شهر است.

بررسی پرداخت هزینه اتصال اینترانت کتابخانه توسط مسئولان شهر ندوشن طبق توافق قبلی شهرداری و بخشداری و شورای شهر ندوشن، معرفی و رونمایی چشم انداز سال۱۳۹۰ اداره کتابخانه ‌های عمومی شهرستان صدوق و فراخوان عمومی در مورد طرح "چه کنیم همه کتاب بخوانند" از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

ندوشن از شهرهای تاریخی و بزرگ شهرستان صدوق در استان یزد است.