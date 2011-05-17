نمایشگاه رسانه های دیجیتال در خراسان شمالی به کار خود پایان داد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در حاشیه مراسم اختتامیه نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال اظهار داشت: یک میلیارد ریال بن سهمیه این نمایشگاه بود و علاوه بر فروش آن با توجه به استقبال گسترده مردم طبق برآورد انجام شده حدود 300 میلیون ریال دیگر بن به صورت آزاد خریداری شد.

محمدرضا سوقندی با اشاره به اینکه نمایشگاه دارای 100 غرفه بود بیان داشت: ‌10 بخش شامل نرم افزارهای تلفن همراه، پایگاه های اینترنتی، بازی های رایانه ای، جنگ نرم در رسانه های دیجیتال، شهر دیجیتال، نشستها و کارگاههای آموزشی از جمله محورهای اصلی این نمایشگاه بود.



وی افزود:‌ حدود 50 هزار نفر از نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال خراسان شمالی بازدید کردند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت:‌ با توجه به اینکه نمایشگاه برای نخستین بار در خراسان شمالی برگزار شد، شاهد استقبال خوب مردم از این نمایشگاه بودیم.



وی ادامه داد:‌ به مرکز توسعه فناوری اطلاعات رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهادی مبنی بر برگزاری این نمایشگاه در سال آینده نیز خواهیم داد.