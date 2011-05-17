آغاز عملیات گازرسانی به کوره های آجرپزی بروجرد/ مطالبه ای که محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، کوره های آجرپزی شهرستان بروجرد از جمله واحدهای تولیدی هستند که سالهاست در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند و در جریان هدفمندی یارانه ها با توجه به افزایش قیمت سوخت با چالشهای زیادی مواجه شدند به طوریکه حتی برخی از این واحدها در آستانه تعطیلی قرار گرفت.

1500 کارگر در کوره های آجرپزی بروجرد مشغول به کارند

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان لرستان در این رابطه در سخنانی به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بیش از هزار و 500 نفر در کوره های آجرپزی استان به ویژه شهرستان بروجرد مشغول به فعالیت هستند.

احمد عبدی زاده با اشاره به مخاطراتی که هدفمندی یارانه ها برای این واحدهای کوچک بدنبال داشته است، تصریح کرد: این کارگاههای کوچک تولیدی با ظرفیت 10 تا 20 نفر کارگر مشغول به فعالیت هستند که متاسفانه با هدفمندی یارانه ها مشکلات زیادی برای این کوره های آجرپزی به وجود آمده است.

وی با تاکید بر ضرورت همت مسئولان برای رفع این معضل، یادآور شد: در صورتیکه برای رفع این مشکل اقدامی صورت نگیرد ما با بیکاری تعداد زیادی از جامعه کارگری استان مواجه خواهیم شد.

این سخنان رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان لرستان و پیگیریهای مسئولان استان از جمله مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان، استاندار لرستان و نمایندگان بروجرد در مجلس شورای اسلامی موجب شد تا عملیات گازرسانی به عنوان سوخت پاک و کم هزینه به این واحدهای تولیدی آغاز شود به طوریکه عصر دوشنبه بروجرد شاهد عملیات کلنگ زنی گازرسانی به کورههای آجرپزی بود.

مشکل سوخت کورههای آجرپزی منجر به تعطیلی این واحدها شده بود

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: مشکل سوخت کوره های آجرپزی در بروجرد به حدی بود که برخی از این واحدها به تعطیلی کشیده شده بودند و بیکاری کارگران این واحدها تبدیل به معظلی برای این شهرستان شده بود.

علاء الدین بروجردی تصریح کرد: با اجرای عملیات گازرسانی به کوره های آجرپزی بروجرد هم معضل اشتغال حل می شود و هم مشکل سوخت این واحدها مرتفع خواهد شد.

وی از گازرسانی به این کارگاهها به عنوان کاری اساسی در بروجرد یاد کرد و بیان داشت: اینجاست که نعمت گاز نقش خود را در ایجاد اشتغال و مسائل زیست محیطی نشان می دهد.

گازرسانی به کورههای آجرپزی بروجرد یک عمل جهادی بود

دیگر نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اظهار داشت: در این مقطع حساس که با هدفمند شدن یارانه ها حدود 50 تا 60 درصد درآمدها به مردم تعلق می گیرد تغذیه کردن صنایع برای بالا بردن تولید یک نیاز است.

هادی مقدسی با اشاره به مشکلات کوره های آجرپزی بروجرد در جریان هدفمندی یارانه ها، یادآور شد: اجرایی شدن عملیات گازرسانی به کوره های آجرپزی شهرستان بروجرد در سال جهاد اقتصادی یک عمل جهادی بود که تحقق یافت.

استاندار لرستان نیز در این مراسم در سخنانی با تقدیر از دست اندرکاران عملیات گازرسانی به کوره های آجرپزی بروجرد، بیان داشت: اتفاقاتی که در استان رخ می دهد حاصل تعامل و همدلی میان همه عناصر به خصوص نمایندگان مردم است.

حبیب الله دهمرده تصریح کرد: در حال حاضر به لحاظ تعامل و همدلی بهترین شرایط در استان حاکم است که باید از این ظرفیت بالا در سایه سه عامل سرعت، دقت و صحت بخشیدن به پروژه ها استفاده شود.

32 کوره آجرپزی بروجرد از نعمت گاز برخوردار می شوند

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان نیز در این مراسم در سخنانی با اشاره به آغاز عملیات گازرسانی به 32 کوره آجر پزی در شهرستان بروجرد، اظهار داشت: این عملیات با صرف اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال اجرا می شود.

علی گودرزی افزود: طول این پروژه گازرسانی 6 کیلومتر بوده که از میدان آیت الله بروجردی این شهرستان آغاز و تا محل کورههای آجر پزی بروجرد ادامه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: همچنین این عملیات شامل نصب دو ایستگاه تقلیل فشار و اجرای خط انتقال گاز کل کوره های آجرپزی بروجرد می شود که با پایان یافتن این عملیات، گازرسانی به روستاهای اطراف این کوره های آجرپزی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان یادآور شد: با توجه به اینکه بحث سوخت کوره های آجرپزی به عنوان یکی از دغدغه های منطقه مطرح بود اجرایی شدن عملیات گازرسانی به این کارگاهها در دستور کار قرار گرفت.

گودرزی ادامه داد: این کوره های آجرپزی پیش از این به طور متوسط در هر ماه 5 میلیون لیتر نفت کوره مصرف می کردند که با بهره برداری از طرح گازرسانی به این کارگاهها هزینه سوخت به یک سوم کاهش خواهد یافت.

به هر حال امید می رود با تسریع در بهره برداری از پروژه گازرسانی به کورههای آجرپزی شهرستان بروجرد مشکل این واحدهای تولیدی و کارگران مشغول به کار در این کارگاهها مرتفع شود.