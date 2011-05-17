به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست امروز سه شنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی در پاسخ به سئوالی در رابطه با سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کویت که پیشتر اعلام شده بود اظهار داشت: سفر آقای صالحی به کویت در ادامه تحرکات دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برای رایزنی پیرامون تحولات منطقه و روابط دو جانبه است.

وی افزود: در این سفرها نقطه نظرات طرفین مبادله می شود و راه حل ها به اطلاع طرف مقابل می رسد تا از دل این رایزنی ها تصمیم درست اتخاذ شود.

مهمانپرست گفت: سفر آقای صالحی به کویت فردا انجام می شود.

خبرنگاری در رابطه خبرهای منتشر شده مبنی بر تحویل خبرنگار الجزیره توسط دولت سوریه به ایران سئوال کرد که سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفت: درباره ناپدید شدن یا بازداشت این خبرنگار در سوریه همانطور که اطلاع دارید بر اساس گفته های مسئولان شبکه الجزیره این خبرنگار در حالیکه برای کار خبرنگاری به ویزای کار نیاز داشته با توجه به لغو روادید ایران و سوریه با گذرنامه ایرانی و بدون ویزا قصد ورود به سوریه را داشته که مرتکب چند تخلف شده است.

مهمانپرست افزود: تخلف اول این بوده که گذرنامه ایرانی ایشان اعتبار نداشته، تخلف دوم این بوده که بدون ویزای خبرنگاری قصد ورود به سوریه را داشته و تخلف سوم این بوده که گذرنامه های دیگری نیز همراه داشته است.

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه ما تابعیت مضاعف را قبول نداریم، گفت: انجام این تخلفات مانع از انجام فعالیت پنهانی این خبرنگار در سوریه شده البته ما مسئله را پیگیری می کنیم و اطلاع یافتن از وضعیت ایشان برای ما هم اهمیت دارد.

وی به خبرنگاران توصیه کرد که قوانین و مقررات را رعایت کنند تا دچار مشکل نشوند.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در خصوص درخواست سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان برای سفر به تهران گفت که این خبر را نشنیده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سئوالی پیرامون انجام عمل متقابل نسبت به محدودیت در ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی توسط برخی از کشورها گفت: عمل متقابل هم اکنون در حال انجام است.

ادامه دارد.