آزادی عمل ماموران موساد در لندن/ عملیات ترور یک مقام سوری

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه می نویسد: ماموران موساد در سال 2006 یک مقام سوری را تعقیب کرده و پس از ورود به هتل او در لندن اسناد این دیپلماتیک وی را به سرقت برده اند

این روزنامه همچنین از بی تفاوتی دولت انگلیس نسبت به این حادثه ابراز شگفتی می کند و می نویسد: ظاهراً سرویس مخفی اسرائیل برنامه ریزی کرده بود تا این مقام سوری را ترور کند اما به دلیل اینکه ترس داشتند این موضوع سبب شکاف عمیق در روابط لندن و دمشق شود از این برنامه منصرف شد.

دیلی تلگراف در گزارش خود می نویسد: سرویس مخفی اسرائیل سه گروه از جمله یک گروه هدف یاب را به فرودگاه "هیثرو" لندن اعزام کرده بود تا زمانی که این مقام سوری وارد انگلیس می شود وی را ردیابی کنند. تیم دوم در هتل اقامت داشت و گروه سوم هم مراقب دیدارها و اعمال این مقام سوری بود.

این روزنامه همچنین خبر می دهد که این ماموران مخفی از اعضای "کیدون" (نیزه) یا گروه ضربت موساد و نویوت (جهش) یا گروه حرفه ای در ورود به سفارت ها بودند که در اتاقی میکروفون مخفی را نصب کردند.

در این گزارش آمده است: در حین اینکه تیم کیدون دیپلمات سوری را در لندن تعیقیب می کرد در همان حین نیز نویوت وارد اتاقش شد و اطلاعات را از لب تاپ او به سرقت برد و این عملیات با بی تفاوتی دولت انگلیس انجام شد.