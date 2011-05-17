بستر تعامل با رسانه در البرز افزایش یابد/ سیمای البرز حلقه اتصال مسئولان و مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای استان البرز با تأکید بر لزوم اطلاع رسانی به خصوص در این کلانشهر اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرداری بزرگترین سازمان خدمت رسان در استان البرز و دارای شش هزار پرسنل به صورت مستقیم و 30 هزار پرسنل به صورت غیرمستقیم است، باید از طریق اطلاع رسانی تمامی اقدامات به مردم ارائه شود.



وی افزود: به واسطه گستردگی مأموریت های این سازمان باید ارتباط نزدیکی با رسانه های مکتوب، دیداری و نوشتاری ایجاد شود تا بتوان با ارائه گزارش عملکرد در بخش شهری، اعتماد شهروندان را افزایش داد.



آمادگی شهرداری کرج برای افزایش تعامل با رسانه ها در استان البرز

این مسئول خاطرنشان کرد: در این زمینه شهرداری کرج طی سال های گذشته اقدامات مطلوبی را برای ارتباط با رسانه ها و رادیو البرز انجام داده و طبق بررسی ها مشخص شد که بیش از نیمی از موضوعات، مطالب و اخبار مندرج در رسانه های استان البرز مربوط به حوزه های مختلف شهری است.



آقازاده ادامه داد: در حال حاضر نیز شهرداری کرج آمادگی دارد تا با اقدامات مختلف تعامل و ارتباط خود را با رسانه های گروهی و جمعی البرز افزایش دهد، در این زمینه نیز رادیو و مرکز صدا و سیمای البرز نیز نقش به سزایی در پیشرفت این بخش دارند.



شهردار کلانشهر کرج عنوان کرد: طی چند سال گذشته به خصوص با تشکیل استان البرز خلاء نبود شبکه استانی و سیمای البرز به شدت احساس می شد که در این راستا امید می رود با انتصاب رئیس این سازمان در استان و راه اندازی بخش اخبار در شبکه استانی، شاهد پویایی بیش از پیش و رضایت مندی شهروندان از عملکرد مسئولان باشیم.



ایجاد پایگاه خبری مدیریت شهری کرج نگاه تخصصی به حوزه اطلاع رسانی را افزایش داد

وی در ادامه به نقش مهم اطلاع رسانی در بخش شهری تأکید و اعلام کرد: در این زمینه طی چند هفته گذشته پایگاه خبری مدیریت شهری کرج توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج راه اندازی شد و آغاز به کار کرد.



این مسئول اذعان داشت: در حال حاضر شهرداری کرج نسبت به حوزه اطلاع رسانی نگاه تخصصی دارد که امید می رود با ایجاد این پایگاه خبری، مشکلات موجود برطرف شود.



آقازاده همچنین از تمامی دست اندرکاران رسانه های دیداری، نوشتاری، مکتوب و خبرگزاری ها به دلیل حساسیت به موضوعات شهری و توجه به این بخش تشکر کرد و خواستار افزایش همکاری این سازمان با رسانه ملی شد.



وی گفت: با توجه به شناخت اینجانب از مدیرکل صدا و سیمای استان البرز و اطلاع از سوابق و تجربیات درخشان وی در سازمان صدا و سیما، از "ضرغامی"، رئیس سازمان صدا و سیما برای انتخاب این فرد برای صدا و سیمای استان البرز تقدیر می کنم.





در این دیدار"داریوش شهابی فرد"، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و "احمد خیری"، مشاور رسانه ای شهردار کرج نیز حضور داشتند.

