  1. استانها
  2. یزد
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

نوای مرشد در "گود آشنایان" یزد طنین انداز می شود

نوای مرشد در "گود آشنایان" یزد طنین انداز می شود

یزد - خبرگزاری مهر: گود آشنایان عنوان برنامه ای آموزشی است که در صدای مرکز یزد در حال تهیه و تولید است.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، ورزش ملی و کهن باستانی در گود آشنایان رادیو یزد آموزش داده می شود.

برنامه رادیویی گود آشنایان با محوریت ورزش باستانی به آموزش این ورزش کهن و ملی می پردازد.

از آیتم های این برنامه می توان به آموزش، مرشدخوانی توسط مرشدهای استان یزد و گفتگو با پیشکسوتان اشاره کرد.
 
برنامه گود آشنایان روزهای پنج شنبه هر هفته با حضور مرشد استاد فرامرز نجفی تهرانی به عنوان کارشناس و محقق از ساعت 16 و 30 دقیقه از صدای مرکز یزد پخش خواهد شد.
 
این برنامه به تهیه کنندگی ‌محمد مشفقی، صدابرداری علی دهقانی زاده، جمال فلاح و احمد صدیقی و اجرای امید حسین مرشدی تهیه و تولید خواهد شد.
کد مطلب 1313814

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار