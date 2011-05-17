نوای مرشد در "گود آشنایان" یزد طنین انداز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، ورزش ملی و کهن باستانی در گود آشنایان رادیو یزد آموزش داده می شود.

برنامه رادیویی گود آشنایان با محوریت ورزش باستانی به آموزش این ورزش کهن و ملی می پردازد.

از آیتم های این برنامه می توان به آموزش، مرشدخوانی توسط مرشدهای استان یزد و گفتگو با پیشکسوتان اشاره کرد.

برنامه گود آشنایان روزهای پنج شنبه هر هفته با حضور مرشد استاد فرامرز نجفی تهرانی به عنوان کارشناس و محقق از ساعت 16 و 30 دقیقه از صدای مرکز یزد پخش خواهد شد.

این برنامه به تهیه کنندگی ‌محمد مشفقی، صدابرداری علی دهقانی زاده، جمال فلاح و احمد صدیقی و اجرای امید حسین مرشدی تهیه و تولید خواهد شد.