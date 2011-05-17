بازبینی بیش از 100 فیلم خارجی کن برای نمایش در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نجاریان قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی در بازار کن گفت: تاکنون نمایندگان سینمای ایران در جشنواره، فیلم‌هایی از بخش‌های مختلف از جمله مسابقه، نوعی نگاه، دوربین طلایی و بازار را دیده‌اند و ارزیابی اولیه برای نمایش این آثار در داخل ایران صورت گرفته است.

وی ادامه داد: انطباق آثار با ارزش‌های انسانی و اخلاقی کشور و برخورداری از جذابیت‌های ساختاری و داستانی برای مخاطبان ایرانی از جمله ملاک‌های ما در ارزیابی فیلم‌های خارجی است و تاکنون در میان آثار دیده شده به چند فیلم مناسب برای نمایش در اکران سینماهای ایران و جشنواره های فجر و کودک رسیده‌ایم که مذاکرات اولیه برای توافق با صاحبان این آثار صورت گرفته است.

نجاریان با اشاره به اینکه نمایندگان سینمای ایران در کن همچنان در حال بازبینی آثار جشنواره هستند، خاطرنشان کرد: البته به عقیده بسیاری از کارشناسان حاضر در جشنواره، امسال شاهد نزول سطح کیفی آثار جشنواره فیلم کن نسبت به سال‌های گذشته هستیم و این مساله و اولویت‌های اشاره شده در بررسی آثار، باعث محدود شدن انتخاب‌های ما شده است.