کوهنوردی گیلان از کمبود امکانات و اعتبارات رنج می برد

جابر کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک پستو در مجموعه ورزشی یادگار امام(ره) به هیئت کوهنوردی استان اختصاص یافته و هر سه ماه یک میلیون و 160 هزار تومان کرایه می گیرند.

وی اظهارداشت: ورزشکاران اگر بخواهند در مسابقات کشوری شرکت کنند باید حداقل ارتفاع دیواره سنگنوردی 30 متر باشد در این مکان بیش از هفت تا هشت متر دیواره نمی توان ایجاد کرد.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی گیلان گفت: دیواره سنگنوردی انزلی که در اثر برف سال 86 تخریب شده هنوز این دیواره بازسازی نشده است.

وی خاطر نشان کرد: از مکان اداری هیئت کوهنوردی تا سالن اختصاصی برای بحث سنگنوردی مشکلات زیادی در استان وجود دارد.

کوچکی نژاد در خصوص پیگیری ساخت سالن اختصاصی سنگنوردی در استان افزود: پس از 9 ماه پیگیری در پاسخ به خواسته هیئت کوهنوردی آمده است " از آنجائیکه ملک تعرفه شده از اموال دولتی و متعلق به این اداره کل است بنابراین هرگونه واگذاری طبق قانون محاسبات عمومی کشور ممنوع است چنانچه سهم و اعتبار این امر در آینده مصوب شود امکان اجابت این خواسته از طریق این اداره کل میسور می گردد ".

وی همچنین با اشاره به اینکه بانوان که بالای 50 درصد کشور را تشکیل می دهند اختصاص 30 درصد اعتبارات به بخش ورزش این قشر منطقی نیست، گفت: اگر به بخش ورزش به درستی اعم از ورزش همگانی و قهرمانی پرداخته شود، خیلی بیمارستانها تعطیل خواهد شد.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی گیلان در ادامه با طرح این سئوال که " این همه بیمارستان برای چه درست می شود " یادآورشد: به دلیل اینکه به ورزش درست پرداخته نمی شود.