شارون براي انتخاب مجدد خود تلاش مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، شارون 76 ساله به اعضاي حزب ليكود در تل آويو گفت : تصميم دارم همچنان در سالهاي آينده نيز رهبري را در دست داشته باشم تصميم گرفته ام با تمام آمال و آرزوها و مخاطرات احتمالي به خاطر حفظ پست نخست وزيري در انتخابات آينده نيز وارد رقابت شوم .



مرگ ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين فضاي سياسي خاورميانه را تغيير داده است و اميدها را نسبت به از سرگيري احتمالي مذاكرات روند شكننده صلح به علت خشونت ها برانگيخته است طرح آريل شارون براي عقب نشيني از نوار غزه شكاف ها واختلافاتي را درون حزب تندرو راستگراي ليكود به دنبال داشته است .



مخالفان طرح شارون كه پارلمان " كنيست" اسرائيل اكتبر گذشته به آن راي مثبت داد، مي گويند : اين طرح به فعالان فلسطيني در مقابل تروريسم پاداش مي دهد.



شارون بايد با بنيامين نتانياهو نخست وزير سابق كه از حمايت مخالفان شارون در ليكود بهره مند است ، در انتخابات آينده براي تعيين رهبري حزب وارد رقابت شود نتانياهو از مخالفان جدي طرح شارون بود اما شارون توانست بر مخالفت وي چيره شود.



هنوز نتانياهو درباره اينكه آيا براي كنارزدن شارون از رهبري حزب وارد رقابت انتخاباتي خواهد شد يا خير واكنشي نشان نداده است .



پيش بيني مي شود تا حدي زيادي آريل شارون كه در سال 2003 نخست وزير شد براي انتخاب مجدد خود تا يك دوره ديگر تلاش كند.