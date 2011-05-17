برگزاری همایش چهارهزار نفری "بانوی بصیر" با حضور رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس خبری مریم مجتهد زاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن برگزار شد.

مجتهد زاده اعلام کرد: در اولین روز این هفته زنان و مادران ایران اسلامی برای نثار گل و تجدید میثاق با آرمان‌های امام(ره) به حرم مطهر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران می‌روند و در دومین روز از هفته زن، زنان فرهیخته کشورمان با مقام معظم رهبری دیدار می‌کنند.

وی افزود: همایش بزرگ تقدیر از 50 بانوی برگزیده کشور با عنوان "بانوی بصیر" با حضور رئیس جمهور و 4 هزار نفر از اقشار مختلف بانوان ایرانی دوم خردادماه در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در ادامه اعلام برنامه‌های شاخص هفته بزرگداشت مقام زن اظهار داشت: جشنواره ورزشی حورا برای دومین سال پیاپی با حضور 50 تیم ورزشی در شهر تهران در سومین روز هفته بزرگداشت زن برگزار خواهد شد.

وی در این کنفرانس خبری از رئیس جمهور به خاطر اعزام 6 هزار تن از زنان فرهیخته ایران اسلامی به مشهد مقدس تشکر کرد و گفت: درهفته بزرگداشت مقام زن مرکز امور زنان و خانواده با برگزاری جلسات بررسی و نقد فیلم‌ها و تئاتر در سال گذشته و چگونگی پرداخت به موضوع زن و جایگاه وی در خانواده و اجتماع به معرفی فیلم برتر و اهدای نشان زن روز خواهد پرداخت.

رئیس ستاد هفته بزرگداشت مقام زن با اشاره به اینکه محور اصلی فعالیت این ستاد در هفته بزرگداشت زن با عنوان "حضرت زهرا(س) نماد ولایت‌پذیری و وحدت جهان اسلام" است، افزود: اولین روز این هفته با نام "زن، بصیرت و ولایتمداری" نامگذاری شده است.

مجتهدزاده با اشاره به اینکه دومین روز این هفته به عنوان "زن، قناعت و جهاد اقتصادی" نامگذاری شده است، گفت: نامگذاری 1390 از سوی مقام معظم رهبری به سال جهاد اقتصادی لزوم مدیریت زنان کشور در راستای اصلاح الگوی مصرف خانوار و جامعه را نمایان می‌سازد.

وی تصریح کرد: یکی از ماموریت‌های مهم نظام جمهوری اسلامی به ویژه در مرکز امور زنان و خانواده توجه به نقش تربیتی مادران و سهم اثرگذار آنان در ثبات و تحکیم بنیان خانواده است، لذا سومین روز هفته بزرگداشت زن را با عنوان "زن، تربیت و تعالی خانواده" نامگذاری کردیم.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به نامگذاری روز چهارم و پنجم خردادماه با عنوان "زن، سلامت و امنیت اخلاقی" و "زن، حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی" تصریح کرد:‌ ما معتقدیم زنان متدین و صالح اگر در جامعه حضور داشته باشند در اصلاح جامعه و امنیت اخلاقی اجتماع بسیار مفید عمل خواهندکرد، لذا در سال گذشته مرکز امور زنان با ایجاد معاونت‌های خانواده و سرمایه اجتماعی در راستای توانمندسازی زنان و تحکیم بنیان خانواده گام مهم و اثرگذاری را برداشت.

وی افزود: اعتقاد تشیع مبنی بر حضور زنان منتظر در کابینه امام عصر(عج) دلیل نامگذاری آخرین روز هفته بزرگداشت به نام "زن، معنویت و فرهنگ انتظار" است.