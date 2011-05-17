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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

متکان به مهر خبر داد:

ایجاد دانشگاه‌های تک جنسیتی در اولویت برنامه های وزارت علوم

ایجاد دانشگاه‌های تک جنسیتی در اولویت برنامه های وزارت علوم

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون اداری مالی و مدیریت منابع انسانی وزارت علوم با اشاره به اولویتهای وزارت علوم در سال جاری گفت: تغییر متون درسی و ایجاد دانشگاه‌های تک جنسیتی از اولویتهای وزارت علوم در زمینه‌های مختلف طی سال جاری است.

علی‌اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: دولت در راستای رشد و توسعه دانشگاه‌ها تحول اساسی ایجاد کرده و دولت نهم و دهم تنها دولتی بوده که به علم و وزارت علوم به صورت ویژه و جدی توجه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه رشد، توسعه و افزایش کیفیت دانشگاه‌‌های کشور به سرمایه‌گذاری عظیم دولت نیاز دارد، تصریح کرد: به موازات افزایش دانشجویان در کل کشور، کیفیت دانشگاه‌های کشور در حوزه‌های مختلف به میزان زیادی افزایش یافته است.

معاون اداری مالی و مدیریت منابع انسانی وزارت علوم  در خصوص بودجه هزینه ای دانشگاه های کشور گفت: بودجه هزینه‌ای دانشگاه‌های کشور در سال جاری نسبت به سالهای گذشته پنج برابر افزایش یافته و به دو هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است.

وی همچنین در ارتباط با آخرین اقدامات در راستای الحاق آموزشکده‌های فنی به وزارت علوم تصریح کرد: در وزارت علوم در راستای بررسی اقدامات و چگونگی کار‌های الحاق آموزشکده‌های فنی به وزارت علوم  کمیته ای تشکیل شده و نحوه انتقال به صورت یک‌روزه امکان‌پذیر نیست.

متکان در پاسخ به سوالی مبنی بر اولویتهای وزارت علوم در زمینه‌های مختلف افزود: تغییر متون درسی و ایجاد دانشگاه‌های تک جنسیتی از اولویتهای وزارت علوم در زمینه‌های مختلف در سال جاری است.

وی بیان داشت: در راستای استاندارد‌های وزارت علوم باید امکانات سنجیده شده و انتقال آموزشکده‌های فنی به وزارت علوم با استاندارد‌های وزارت علوم تطابق داشته باشد.

کد مطلب 1313821

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