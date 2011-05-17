علیاکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر در مراسم افتتاح پروژههای عمرانی دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: دولت در راستای رشد و توسعه دانشگاهها تحول اساسی ایجاد کرده و دولت نهم و دهم تنها دولتی بوده که به علم و وزارت علوم به صورت ویژه و جدی توجه کردهاند.
وی با بیان اینکه رشد، توسعه و افزایش کیفیت دانشگاههای کشور به سرمایهگذاری عظیم دولت نیاز دارد، تصریح کرد: به موازات افزایش دانشجویان در کل کشور، کیفیت دانشگاههای کشور در حوزههای مختلف به میزان زیادی افزایش یافته است.
معاون اداری مالی و مدیریت منابع انسانی وزارت علوم در خصوص بودجه هزینه ای دانشگاه های کشور گفت: بودجه هزینهای دانشگاههای کشور در سال جاری نسبت به سالهای گذشته پنج برابر افزایش یافته و به دو هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است.
وی همچنین در ارتباط با آخرین اقدامات در راستای الحاق آموزشکدههای فنی به وزارت علوم تصریح کرد: در وزارت علوم در راستای بررسی اقدامات و چگونگی کارهای الحاق آموزشکدههای فنی به وزارت علوم کمیته ای تشکیل شده و نحوه انتقال به صورت یکروزه امکانپذیر نیست.
متکان در پاسخ به سوالی مبنی بر اولویتهای وزارت علوم در زمینههای مختلف افزود: تغییر متون درسی و ایجاد دانشگاههای تک جنسیتی از اولویتهای وزارت علوم در زمینههای مختلف در سال جاری است.
وی بیان داشت: در راستای استانداردهای وزارت علوم باید امکانات سنجیده شده و انتقال آموزشکدههای فنی به وزارت علوم با استانداردهای وزارت علوم تطابق داشته باشد.
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