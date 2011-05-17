پلیس آمریکا ایجاد حریق عمدی در مساجد را بررسی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای روابط اسلامی آمریکایی، مقامات مسجد هیوستن اظهار داشتند که دو مرد جوان در ساعات اولیه روز شنبه 24 اردیبهشت ماه وارد این مسجد شده و با دردست داشتن مواد آتش زا قصد داشتند این مسجد را به آتش بکشند، این مسجد دارای دوربینهای امنیتی بوده که تصاویر آن می تواند به شناسایی مظنونین کمک کند اما این افراد صورت خود را پوشانده بودند.

آتش در این مسجد تنها به یک اتاق محدود شد و صدمات جدی به ساختمان وارد نکرد.

براساس اظهارات ابراهیم هوپر مدیر امور ارتباطات ملی شورای روابط اسلامی آمریکایی، مدتی است تعداد رویدادهایی که مسلمانان آمریکایی و مساجد آنها را هدف گرفته، در سراسر آمریکا افزایش یافته و رهبران سیاسی و دینی در سطح ملی باید راهکاری برای رفع آن پیدا کنند.

وی افزود: در سال گذشته تعداد حریقهای عمدی در مساجد برای نشان دادن احساسات ضد اسلامی و یا انجام اقدامات نامعقول و غیر متعارف به شدت افزایش یافت که برای نمونه می توان به مواردی که در اورگان، تنسی، تگزاس و میشگان رخداده اشاره کرد. در ماه می سال گذشته نیز افراد متعصب اقدام به انفجار یک بمب در مسجدی در فلوریدا کرده اند.

پس از کشته شدن اسامه بن لادن بسیاری از اماکنی که به نظر متعصبان اسلامی آمده و نهادهای مرتبط با مسلمانان آمریکایی هدف حملات انزجاری بوده است.

شورای روابط اسلامی آمریکایی از اف بی آی خواسته رویدادی که در لوئیزیانا رخ داده را نیز بعنوان یک جرم ناشی از انزجار مورد بررسی قرار دهد.

براساس گزارش این شورا، محل ساخت یک مسجد در بروکلین نیویورک مورد خرابکاری افرادی متعصب و نژادپرست قرار گرفته و روی دیوارها شعارهای نژاد پرستانه نوشته شده است.

درجریان اتفاقاتی که پس از کشته شدن بن لادن علیه مسلمانان رخ داده می توان ممانعت سفر رهبران دینی مسلمان با هواپیما برای شرکت در همایشی درباره اسلام هراسی اشاره کرد.

شورای روابط اسلامی آمریکایی بزرگترین سازمان مدافع حقوق مدنی مسلمانان است که هدف با تقویت درک اسلام، افزایش گفتگوها، حمایت از آزادی های مدنی، تقویت مسلمانان آمریکایی و برقراری ائتلافهای ترویج کننده عدالت و درک دوجانبه فعالیت می کند.