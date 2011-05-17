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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۴۸

در گفتگو با مهرعنوان شد:

ظرفیت کاروانهای حج تکمیل نیست/ ثبت نام ادامه دارد

ظرفیت کاروانهای حج تکمیل نیست/ ثبت نام ادامه دارد

یک مسئول در سازمان حج و زیارت از تکمیل نشدن ظرفیت کاروانهای حج تمتع خبر داد و گفت: با توجه به خالی بودن کاروانها متقاضیان برای ثبت نام همچنان فرصت دارند.

علی اکبر غیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متقاضیان واجد شرایط ثبت نام در کاروانهای حج تمتع که تا کنون موفق به ثبت نام در کاورانها نشده اند می توانند برای اعزام مراجعه کنند.

به گفته وی، زمان ثبت نام در کاروانها تا 24 اردیبهشت اعلام شده بود اما با توجه به خالی بودن ظرفیت ها ، این زمان تمدید شده است.

مدیر کل روابط عمومی سازمان حج و زیارت تاکید کرد: براساس اعلام قبلی سپرده گذارانی که تا تاریخ 31 اردیبهشت سال 84 دارای فیش بانکی از یکی از شعب بانک ملی هستند همچنان می توانند برای ثبت نام در کاروانها مراجعه کنند.

غیرتی گفت: امسال 97 هزار زائر در قالب 628 کاروان به حج تمتع اعزام می شوند.

کد مطلب 1313824

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