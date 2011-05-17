هدف واشنگتن از انعقاد پیمان راهبردی با کابل/ افغانها از آمریکا متنفرند

"محمد حسن جعفری" در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره مفاد و محورهای پیمان راهبردی آمریکا و افغانستان گفت: مدت زمان زیادی است که زمزمه های پیمان استراتژیک آمریکا و افغانستان شنیده می شد و پیش نویس این طرح تهیه شده و شامل 7 ماده است که حتی یکی از آنها هم به درد افغانستان نمی خورد، زیرا آمریکایی ها آن را بر اساس سلیقه خود تنظیم کرده و در ماده 4 آمده که نیروهای ایالات متحده ضوابط کشورمان را محترم می شمارند اما عملیات آنها بر اساس قوانین خودشان است و نوعی دوگانگی در رفتار آمریکا دیده می شود.

وی در پاسخ به این سوال که اهداف آمریکا از تحمیل این پیمان بر کابل چیست؟ افزود: این پیمان ننگ بزرگی برای پارلمان افغانستان و منطقه خواهد بود و هدف از این طرح هفت ماده ای تسلط بر روسیه، هند، پاکستان، چین و کشورهای آسیای میانه است.

جعفری گفت: این پیمان نه تنها منفعتی برای افغانستان ندارد بلکه صلح و ثبات منطقه را بر هم می زند، زیرا حضور پایگاه های نظامی آمریکا تنها سبب دخالت کشورهای همسایه می شود و باید درباره این پیمان یک همه پرسی عمومی برگزار شود.

وی در پاسخ به این پرسش که واکنش ها به این پیمان در داخل و در خارج از افغانستان چگونه است، گفت: پاکستان، ایران، روسیه مخالف این پیمان هستند و چین نیز مخالفت ضمنی خود را با آن اعلام کرده و به نفع آمریکا نیست تا افغانستان پایگاه جنگ شود.

دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان تاکید کرد: حزب رفاه ملی مخالف اصلی این پیمان است و هشدار می دهیم تا مسئولان افغانی تصمیمی عجولانه را در این باره نگیرند، زیرا پایگاه های متعدد تنها در راستای منافع ایالات متحده بوده و غیر از مصیبت چیزی به همراه ندارد.

وی گفت: با توجه به کشته شدن "اسامه بن لادن" رهبر القاعده در پاکستان و دستگیری اعضای القاعده به نفع آمریکا نیست که در افغانستان بماند و نمی خواهیم در امور داخلی کشورمان دخالت کنند و دو گانگی رفتار ایالات متحده باعث نفرت افغانی ها شده است.

جعفری در رابطه با دلایل کابل از پذیرش این پیمان گفت: بسیاری از مقامات افغانی از جمله "محمد اسماعیل خان" وزیر انرژی و وزیر کشور مخالف این پیمان هستند و اگر برخی از وزرا دیدگاه مثبت دارند باید پیامدهای آن را بررسی کنند زیرا حضور آمریکا در افغانستان به دلیل مبارزه با تروریسم نیست و ایالات متحده به جای حضور در کشورمان باید درصدد تجهیز نیروی هوایی باشد.