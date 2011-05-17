خبرهای کوتاه از فدراسیون انجمنهای ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ایران در مسابقات دراگون بت جام قهرمانی باشگاه های جهان حضور می یابد. محمد کنی رئیس انجمن دراگون بت کشورمان با اعلام این خبر گفت: دراگون بت ایران پس از عضویت در کنفدراسیون دراگون بت آسیا و در نهایت فدراسیون جهانی این رشته، اواخر سال جاری میلادی در مسابقات جام قهرمانی باشگاه های جهان در کانادا شرکت می کند.

برگزاری دوره داوری و مربیگری بین المللی کریکت در ایران

کلاسهای بین المللی مربیگری و داوری به زودی با حضور مدرسان جهانی این رشته به ترتیب در تهران و چابهار برگزار خواهد شد. به همین منظور "اقبال اسکندر" مدیر توسعه کریکت آسیا برای تدریس کلاس مربیگری و "محبوب شاه" برای تدریس کلاس داوری به ایران سفر خواهند کرد. زمان این دوره به زودی از سوی انجمن کریکت اعلام خواهد شد.

تقدیر فدراسیون بین المللی موی تای از ایران

سایت فدراسیون بین‌المللی موی تای در گزارشی از برگزاری مطلوب جام ریاست جمهوری این رشته در ایران تقدیر کرد. در این گزارش آمده است که "برگزاری این مسابقات در جزیره زیبای کیش با حضور 28 کشور نشان دهنده حمایت کامل دولتمردان ایران بوده است". این مسابقات با حضور اسفندیار رحیم مشایی؛ مشاور عالی رئیس جمهور، دکتر"ساکچی" رئیس تایلند فدراسیون بین المللی این رشته در کیش برگزار شد.

تیم موی تای ایران در این مسابقات به قهرمانی قهرمانی رسید. تایلند دوم و قزاقستان در مکان سوم ایستاد. عیسی علمدار از ایران هم عنوان بهترین مبارز، عنوان بهترین "وای کرو" هم به "ناراووت پلینا مرام" از تایلند را بدست آوردند.