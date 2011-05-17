به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی همایش و دانشیار گروه کلام موسسه امام خمینی(ره) صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه همایش‌های متعددی در کشور در سال‌های جاری برقرار بوده اما حتی یک همایش که ناظر به جریان‌های کلامی اسلام باشد نداریم، گفت: این موضوع به چند دلیل بسیار اهمیت دارد که کمبود تفکرات جمعی و گروهی و اتاق‌های فکر در این عرصه و اینکه اندیشه‌های کلامی با شبکه‌های باور و ارزش‌های بنیادین ارتباط ویژه‌ای دارد از جمله آن‌ها است.



حجت الاسلام ابوالفضل ساجدی تأکیدکرد: هرقدر بتوان با برگزاری این همایش‌ها اندیشه‌های کلامی شفاف شوند طرفداران نحله‌های کلامی به عمق ابعاد کلامی خود و دیگران خواهند افزود و این موضوع به رشد تفکرات اسلامی کمک می‌کند.



دریافت ۶۰ مقاله



وی ابراز داشت: ۶۰ مقاله به همایش ارسال شده است که حدود ۴۰ مقاله که رتبه بر‌تر داشته‌اند پذیرفته شده است و ۵ مقاله قرائت خواهد شد و مقالات بر‌تر در ویژه نامه معرفت کلامی موسسه چاپ خواهد شد.



ساجدی تاکید کرد: شناخت جریان‌های کلامی معاصر و شناخت آراء و اندیشه‌های کلامی افراد موثر دو هدف مهم برگزاری این همایش است.



وی افزود: اندیشه شناخت ملکیان، جریان‌شناسی نومعتزله توسط گلی، جریان‌شناسی قرآنیون سیدعلی آقایی، جریان فکری سلفیه توسط مهدی فرمانیان، جامعه علویون ترکیه مقالاتی هستند که در همایش قرائت می‌شوند.



برگزاری میزگرد



ساجدی بیان کرد: میزگردی با حضور جوادی، صاحبی، طارمی و نجفعلی میرزایی نیز در این همایش نیم روزه برگزار می‌شود.



وی افزود: حجج اسلام طارمی، محمود فتحعلی، جعفری، ساجدی، پهلوانی، حسین یوسفیان و قاسم جوادی کمیته علمی همایش را تشکیل می‌دهند.



ساجدی اظهارداشت: حجت الاسلام والمسلمین ربانی گلپایگانی نیز در این مراسم سخنرانی خواهد داشت.



دبیر علمی این همایش تصریح کرد: این همایش با همکاری جامعة المصطفی العالمیه، انجمن کلام اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مجمع عالی حکمت اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و... برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: در حاشیه همایش بانک اطلاعات مربوط به جریان‌های کلامی تهیه شده است همچنین کتاب مجموعه مصاحبه‌ها با تسخیری و کعبی، صاحبی و... نیز در همایش توزیع می‌شود.