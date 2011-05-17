دکتر نوام چامسکی بنیانگذار زبان شناسی مدرن و استاد بازنشسته دانشگاه ام.آی.تی امریکا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع که مبارزه با تروریسم پس از مرگ بن لادن چه وضعیتی خواهد داشت گفت: این موضوع بستگی به این دارد که مردم یک کشور تا چه اندازه نخبگان آن کشور را با جرم و جنایتهایشان تنها بگذارند.

وی در مورد این موضوع که آیا تروریسم با کشتن افراد حاصل می‌شود یا با از بین بردن خشونتهای ساختاری نیز تصریح کرد: یک راه ساده برای جلوگیری از شیوع تروریسم عدم مشارکت در آن است. مردم باید به فعالیتهایی که به تروریسم کمک می‌کند و آنرا تقویت می‌کند کمک نکنند.

چامسکی یادآور شد: آنچه مسلم است این است که از بین بردن تروریسم با خشونت محقق نمی‌شود و کاربرد خشونت برای از بین بردن تروریسم چرخه آنرا بازتولید خواهد کرد.

بنیانگذار زبان شناسی مدرن در ادامه تأکید کرد: برای مواجهه با تروریسم رهیافت و رویکرد درست این است که تحقیق و بررسی شود که چه عواملی آنرا به وجود می‌آورند و سپس اگر این عوامل محرز و مشخص شدند سعی در رفع آنها شود.

وی با اشاره به اینکه این شیوه کار می‌کند و تروریسم را از بین می‌برد، گفت: یک نمونه عینی و مشخص از شیوه نامناسب برای مقابله با خشونت موضوع ایرلند شمالی است. تا زمانی که بریتانیا در مقابله با ارتش جمهوری خواه ایرلند از خشونت استفاده می‌کرد چرخه خشونت بازتولید می‌شد.

این نظریه پرداز معاصر افزود: زمانی که از خشونتها کاسته شد- که تا میزانی هم همینگونه بوده است- خشونتها فروکش کرد. بر این اساس شیوه مواجهه و حل مسأله تروریسم خشونت نیست بلکه از بین بردن عوامل به وجود آورنده آن است.

نوام چامسکی زبان شناس، فیلسوف، دانشمند علوم شناختی و فعال سیاسی است. او بنیانگذار زبان شناسی مدرن به شمار می‌رود.