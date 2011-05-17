به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود زارعیان در دومین نشست خبری این سوگواره که صبح سه شنبه در دفتر تبلیغات اسلامی مشهد برگزار شد، بیان کرد: مراسم اختتامیه این سوگواره هم زمان با ولادت حضرت علی اکبر(ع) و با حضور هنرمندان برجسته کشوری 23 تیر ماه جاری برگزار می شود.

وی با اشاره به این که چهار هزار و 910 اثر در بخش عکس از 505 شرکت‌کننده به دبیرخانه سوگواره ارسال شده، بیان کرد: هیئت داوران این بخش متشکل از اسعد نقشبندی، سید عباس میرهاشمی، کیارنگ علایی، سید مجتبی خاتمی و محمدرضا چای‌فروش از این تعداد 40 عکس را برای نمایشگاه برگزیدند.

وی ادامه داد: این تعداد آثار انتخابی، نشان دهنده آن است که سوگواره لحظه های عاشورایی کیفیت آثار و خلق آنها بر اساس اندیشه را در اولویت خود قرار داده است و به دنبال جریان سازی در این زمینه است.

وی با بیان اینکه داوران بخش عکس با نگاهی سختگیرانه‌ و توجه به بعد اندیشه مدارانه عکس ها، آثار برتر این بخش را انتخاب کردند، اظهار داشت: نفرات برتر بخش عکس در مراسم اختتامیه معرفی می شوند، همچنین کتاب عکس سومین سوگواره لحظه های عاشورایی نیز مانند کتاب عکس سوگواره دوم منتشر می شود.

زارعیان افزود: عکس هایی از برخی کشورهای اسلامی مثل اندونزی، عراق و پاکستان نیز به دبیرخانه سوگواره ارسال شده است.

دبیر سومین سوگواره لحظه های عاشورایی هم چنین از اختصاص پرونده ای ویژه به سریال مختارنامه در دبیرخانه این سوگواره خبر داد و یادآور شد: با توجه به ساخت اثر فاخر مختارنامه با مضمون واقعه عاشورا، سومین سوگواره لحظه های عاشورایی پرونده ویژه ای را به اثر بسیار تاثیرگذار و فاخر عاشورایی اختصاص می دهد و دیدگاه های مراجع تقلید، علما و هنرمندان را در زمینه این اثر در قالب های مختلف مثل مصاحبه های خبری، ارائه می کند.

زارعیان ادامه داد: در این راستا نشستی تخصصی با حضور میهمانان ویژه از جمله برخی عوامل مختارنامه و کارشناسان این حوزه مانند دکتر ولایتی، برگزار می شود.

دبیر سومین سوگواره لحظه های عاشورایی اظهار داشت: فیلمهای "دخیل"، "سینه سرخ" و "عصر روز دهم" که مضامینی عاشورایی دارند در ایام برگزاری سومین سوگواره لحظه های عاشورایی اکران خواهند شد.

معاون فرهنگی - تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در این نشست با اشاره به این که اندیشه‌های مدرن تحت تاثیر فرهنگ غنی عاشورا قرار دارند، خاطرنشان کرد: واقعه عاشورا مهم ترین و بزرگ ترین حادثه شیعی است که سرشار از زیبایی و لطافت است و زبان هنر می تواند این زیبایی ها را بیان و ماندگار کند.

حجت‌الاسلام عیسی‌نژاد با بیان اینکه هویت ما با فرهنگ عاشورا گره خورده یادآور شد: انسان غیر مسلمانی مثل گاندی با الهام از امام حسین (ع) بر علیه استعمار مبارزه کرد و ما شیعیان تمام هویت خود را مدیون این فرهنگ هستیم و عاشورا تمام هویت شیعی ماست که با هویت ملی ما گره خورده است.

سومین سوگواره لحظه های عاشورایی در رشته های عکس، فیلم و فیلم نامه، تیرماه سال جاری در مشهد برگزار می شود.