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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

اولویت بندی طرحهای عمرانی آذربایجان غربی/ شناسایی 20 پروژه شاخص

اولویت بندی طرحهای عمرانی آذربایجان غربی/ شناسایی 20 پروژه شاخص

خوی - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از اولویت بندی اجرا و تخصیص بودجه به طرحهای عمرانی استان طی سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، جواد محمودی صبح سه شنبه در جریان بازدید از طرحهای عمرانی شهرستان خوی در شمال آذربایجان غربی با اشاره به اینکه امسال بیشترین سهم اعتبارات به 20 پروژه شاخص عمرانی اختصاص می یابد، افزود: بر اساس مطالعات کارشناسان 40 پروژه محرک در آذربایجان غربی شناسایی شد که از این تعداد 20 طرح شاخص در صدر برنامه های کاری استان قرار گرفت .

وی با بیان اینکه اعتبارات عمرانی آذربایجان غربی در سالجاری با 34 درصد رشد به دو هزار و 720 میلیارد ریال افزایش یافته است، بیان داشت: در راستای افزایش بهره وری و برخورداری مطلوب از منابع اعتباری پروژه های شاخص و محرک در توسعه و آبادانی در اولویت کاری مدیریت ارشد استان قرار دارد .

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: امسال از تمامی امکانات و ظرفیتهای مدیریتی برای جهش محسوس در روند پیشرفت طرح های شاخص و ضروری استان استفاده خواهیم کرد .

محمودی تسریع در اجرای طرح راه آهن مراغه- ارومیه، احداث ‌آزاد راه ارومیه- تبریز،‌ توسعه فرودگاه ارومیه، احداث بزرگراه ایواوغلی- خوی- قطور، طرح انتقال‌ آب از حوزه های آبی همجوار به دریاچه ارومیه را از جمله پروژه های شاخص استان در سالجاری عنوان کرد .

این مسئول در خصوص جاده ارتباطی مرز رازی- خوی نیز با اشاره به اینکه این جاده از اهمیت بسیار زیادی برای افزایش میزان صادرات غیر نفتی از آذربایجان غربی برخوردار است، افزودک این پروژه باید تا پایان نیمه نخست امسال آماده بهره برداری شود.

کد مطلب 1313836

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