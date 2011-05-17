به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های مستند "خانه من" به کارگردانی محسن امیریوسفی و "در پوست خود نمی‌گنجیم" به کارگردانی محمد شیروانی چهارشنبه از ساعت 22 تا 24 در خانه هنرمندان روی پرده می‌رود.

این دو مستند از مجموعه فیلم‌هایی هستند که با موضوعات شهری به تهیه‌کنندگی موسسه تصویر شهر برای نمایش در جشنواره فیلم شهر ساخته شده‌اند. مستند "خانه من" را امیر یوسفی با موضوع خرید خانه خود ساخته و مراحل آن را بطور کامل در فیلم به تصویر کشیده است و محمد شیروانی در فیلم خود گشت و گذار چند ناشنوا و مشکلات و مسایل شان که در شهر با آن مواجه می‌شوند را نشان می‌دهد.

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر با رویکرد "شهری انسانی برای انسان شهری" از 18 اردیبهشت در تهران و گیلان آغاز شده و تا 31 همین ماه برپاست.