قرارداد بیمه ها با داروخانه ها تحمیلی است

دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مشکل داروخانه ها با بیمه ها ریشه ای است زیرا قراردادی که سازمانهای بیمه گر با داروخانه ها منعقد کرده اند، یک قرارداد تحمیلی و یک طرفه است.

وی با عنوان این مطلب که قرارداد بیمه ها با داروخانه ها دارای چندین ماده و تبصره است، افزود: بر اساس مفاد این قرارداد، اگر داروخانه ها بعضی از اصول این قرارداد را رعایت نکنند، قرارداد فسخ شده و ممکن است به دادگاه هم بروند.

مژدهی آذر ادامه داد: یکی از مواد این قرارداد مربوط به پرداخت مطالبات داروخانه هاست که برای تاخیر در پرداخت این مطالبات، زمان تعیین نشده است. یعنی اینکه بیمه ها می بایست طبق قانون 60 درصد از مطالبات را نقدا و مابقی را در مدت دو ماه پرداخت کنند اما در این قانون به این موضوع اشاره ای نشده که بعد از این مدت تکلیف داروخانه ها چیست.

رئیس انجمن داروسازان ایران با عنوان این مطلب که به نظر می رسد این قرارداد از نظر شرعی هم درست نباشد، افزود: می بایست از مراجع سئوال شود که این قبیل قراردادها اعتبار دارد یا خیر؟

مژدهی آذر گفت: هم اکنون داروخانه ها 5 ماه از بیمه ها طلب دارند ولی ناچارند که این قرارداد را قبول کنند چون بیماران با دفترچه بیمه وارد داروخانه می شوند.

وی با تاکید بر اینکه برخی سازمانها و دستگاهها خود را ملزم به اجرای قانون نمی بینند، افزود: البته اخیرا در مجلس ماده واحده ای تصویب شده که اگر بیمه ها مطالبات داروخانه ها را بعد از 3 ماه نپردازند، می بایست ضرر و زیان تاخیر را پرداخت کنند.

مژدهی آذر گفت: متاسفانه انرژی افراد تحصیلکرده در این رشته به جای اینکه صرف سلامت و رفاه مردم شود، می بایست در مسیر دریافت مطالبات معوقه تلف شود.