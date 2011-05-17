ثبت جهانی برج قابوس افتخاری برای گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود صبح سه شنبه در کارگروه گردشگری استان افزود: با ثبت این اثر ارزشمند در سال جاری که تنها اثر ثبت جهانی در شمال کشور است، شاهد تحول در صنعت گردشگری گلستان باشیم.

رئیس کارگروه گردشگری استان گلستان از طرح جامع گردشگری سد مخزنی زرین‌گل به عنوان پروژه‌ای که ظرفیت و توان بهره‌مندی از ظرفیت آبی موجود در این استان را دارد، یاد کرد.

وی افزود: اجرای این پروژه در استان می‌تواند ضمن درآمدزایی، به رونق گردشگری منطقه کمک کرده و گردشگران بیشماری را به این استان فراخواند.

دادبود با اشاره به تفاهمنامه همکاری شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در زمینه بهره‌مندی از ظرفیت منابع آبی استان در توسعه صنعت گردشگری، به ظرفیت‌های فراوان قابل بهره‌برداری موجود در این استان اشاره کرد و تغییر نگرش در ایجاد زیرساخت‌های گردشگری را در این زمینه موثر دانست.

معاون عمرانی استاندار گلستان همچنین بر استفاده از قابلیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ویژه در گلستان تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه امسال به نام سال جهاد اقتصادی نام گرفته، نسبت به سرمایه‌گذاری در این استان و بهره‌مندی از توان بخش خصوصی در این راستا برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای صورت گرفته و با حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاران، زمینه‌های تحقق توسعه اقتصاد استان فراهم می شود.