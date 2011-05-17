احمد کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار حساس تیمش در دور رفت از مرحله پلی آف رقابت‌های لیگ دسته اول با بیان این مطلب گفت: این یک دیدار حذفی است و کوچکترین اشتباه باعث می شود که این تیم سقوط کند و تمام زحمات یک ساله‌اش بر باد می‌رو.د

وی با بیان اینکه در این دیدار یک گل می‌تواند سرنوشت یک تیم را عوض کند، ادامه داد: ما برای دو دیدار رفت و برگشت برنامه ریزی منسجمی انجام دادیم و امیدواریم نتایج لازم را کسب و جواز صعود به لیگ برتر را بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز با بیان اینکه آلومینیوم تیم بسیار خوبی است که از مربی مطرح وی نفرات داخلی و خارجی با تجربه سود می برد تاکید کرد:‌ ما چیزی برای از دست دادن نداریم و باید در این دیدار ضمن ارایه بازی منطقی به پیروزی دست یابیم.

وی مسابقات فصل جاری لیگ دسته اول را بسیار سخت توصیف کرد و خاطرنشان کرد: در گروه ما هفت هشت تیم برای صعود تلاش می کردند و کار ما بسیار سخت بود و همین مطالب باعث شد نوسانات زیادی داشته باشیم و در نهایت صدر جدول را از دست داده و به دیدار پلی‌اف صعود کنیم.

کلانتری در پاسخ به این سئوال که قرعه‌کشی این مسابقات و برگزاری دیدار برگشت در بندر عباس قرعه مناسبی بر این تیم است، اظهار داشت:‌ ما به قرعه کشی راضی هستیم. در این دو دیدار یک دیدارمان در ورزشگاه خانگی برگزار می‌شود و اگر در این مسابقه نتیجه لازم را کسب کنیم در بازی برگشت کار ساده‌تری داریم زیرا با استرس بازیکنان حریف افزایش یافته و سراسیمه‌تر بازی می‌کند و ما می‌توانیم از این مسئله برای رسیدن به پیروزی سود ببریم.

وی در مورد این که آیا برای این بازی مهم مسئولان استانی و ورزشی از تیم مقاومت حمایت می‌ کنند، اظهار داشت: همه می دانند وضعیت ما فوق‌العاده است و شاید تا سال‌های آینده چنین شانسی در اختیار تیم‌های شیرازی قرار نگیرد. باید قدر این فرصت را دانست و همه از ما حمایت کنند تا بتوانیم یک سهمیه برای استان فارس در لیگ برتر به دست آوریم.

سرمربی تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز با بیان اینکه شرایط زمین ورزشگاه حافظیه مطلوب است، گفت: من بسیار امیدوار هستم تیم مقاومت به لیگ برتر صعود کند همچنین فردا ورزشگاه پر خواهد شد و در سایه حمایت مردم و تلاش بازیکنان در بازی رفت پیروزی مدنظرمان را کسب و خیالمان برای بازی برگشت راحت می‌شود.

دیدار رفت تیم‌های فوتبال مقاومت سپاسی شیراز و آلومینیوم هرمزگان در مرحله پلی آف لیگ دسته اول روز چهارشنبه در شیراز برگزار خواهد شد.