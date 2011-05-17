پایان ترجمه "دوره گرد"/ "در جمع زنان" دوبار مجوز گرفت

مجتبی ویسی در گفتگو با مهر از پایان ترجمه رمان "دورهگردها" نوشته پل هاردینگ خبر داد و گفت: ترجمه این رمان که جایزه ادبی پولیتزر را در سال 2010 برای هاردینگ به ارمغان آورد، به پایان رسیده و تا هفته آینده آن را به نشر مروارید میدهم.
وی ادامه داد: این کتاب تاکنون در ایران منتشر نشده و داستان مردی را رویات میکند که 8 روز پیش از مرگش دچار توهم میشود و در این توهم بخش ناخودآگاه ذهنش به مرور بخشهایی از زندگی خودش و پدرش میپردازد. از آنجا که شخصیت راوی دچار توهم شده نویسنده به خود این اجازه را میدهد که شیوههای خاصی از روایت را تجربه کند. او در جاهایی نثری شاعرانه دارد، ولی روایتش تکه تکه و با چند لحن مختلف است و همه اینها باعث میشود ترجمه فارسی آن کار چندان سادهای نباشد.
مترجم "هنر غرق شدن" بیلی کالینز شیوه روایت هاردینگ در رمان "دورهگرد" را اینگونه بیان کرد: نویسنده به جزئیات زیادی اشاره میکند و با نقب به زندگی پدرش بخشی از زندگی آمریکایی و و مردم آن سرزمین را هم روایت می کند. شغل راوی ساعتسازی است و در حرفهاش هم جزئیاتی را به تصویر میکشد.
ویسی افزود: "در جمع زنان" داستانی بلند از چزاوه پاوزه نویسنده ایتالیایی هم مجوزش صادر شده بود، ولی وقتی کتاب از سوی نشر ثالث برای تایید طرح روی جلد به ارشاد رفت، با وجود اینکه مجوز داشت باز هم خوانده شد و در این بازخوانی چند پاراگراف آن حذف شد.
وی در توضیح بیشتر این اثر پاوزه عنوان کرد: ترجمه انگلیسی کتاب برای نخستینبار در سال 1954 منتشر شد و ترجمه من از این کتاب از روی نسخه انگلیسی ویرایش سال 2004 است. این کتاب داستان زنی است که پس از سالها به شهر محل تولدش بازمیگردد و آنجا با افراد مختلفی برخورد میکند که یکی از آنها نقش مهمی در روند داستان دارد و به عنوان یکی از شخصیتهای کلیدی داستان در کنار این زن قرار میگیرد.
این مترجم در پایان گفت: به هر حال اصلاحات انجام شد و این کتاب به زودی منتشر میشود.
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