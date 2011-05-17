سئوال از وزیران زمینه ساز تعامل مجلس و دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی عصر روز دوشنبه در دیدار با معاونان پارلمانی وزارتخانه ها و دستگاه‌های اجرایی گفت: در کشورهای دموکراتیک تعامل با مجلس بخشی از وظایف کارگزاران است و یک مسئله حاشیه‌ای نیست، حتی در برخی از کشورها وزیران عضو پارلمان هستند و قسمتی از وقتشان را در آنجا می‌گذرانند.

رئیس مجلس تاکید کرد: وقتی یک نظام را می‌پذیریم ملزومات آنهم باید مورد قبولمان باشد و ذات دموکراسی همین است.



لاریجانی با اشاره به ضرورت تعامل میان مجلس و دولت گفت: سئوال از وزیران زمینه را برای حضور بیشتر آنان در مجلس فراهم می کند و این امر بر ارتباط دو طرفه می افزاید و باید وزیران به نمایندگان ملت پاسخ بدهند، چون آنها هم در برابر مردم باید پاسخگو باشند و توضیحات قانع کننده‌ای بدهند و نباید به اینگونه طرح سئوالات و تذکرها به دید یک زحمت و یا اتلاف وقت نگریست.

شخصا با طرح سئوالات زیاد از وزیران موافق نیستم



وی خاطرنشان کرد: سئوال از وزیر یکی از راه‌های تعامل میان مجلس و دولت است که باعث همگرایی و جلوگیری از ایجاد پاره‌ای از مشکلات می‌شود، زیرا بیان نظرات مختلف و متنوع می‌تواند باعث خلق ایده‌های خوب شود که این امر به دولت کمک می‌کند.



رئیس قوه مقننه درخصوص افزایش طرح سئوالات و تذکرها در مجالس هفتم و هشتم گفت: من خود شخصا با طرح سئوالات زیاد موافق نیستم و به دنبال راه حلی برای آن بودیم که سئوالات منطقه‌ای و ملی شود که بیشتر سئوالات ملی مطرح شود.



لاریجانی درادامه درخصوص ادغام وزارتخانه‌ها گفت: برای اجرای هر تصمیمی، اول باید طراحی و بعد از تصویب آن را اجرائی کرد و ما نمایندگان مجلس هم که قسم خوردیم خلاف قانون اساسی عمل نکنیم از دولت همین توقع را داریم.



وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه گفت: در این قانون مصوب شده که در پایان سال دوم برنامه، دولت باید تعداد وزارتخانه‌ها را کاهش دهد و ما به دولت در کوچک کردن آن کمک می‌کنیم و این اختیار هم به دولت دادیم که خودش پیشنهادهایش را برای ادغام وزارتخانه‌ها بیاورد تا در مجلس شرح وظایف را بررسی و تصویب کنیم و بعد از تصویب در مجلس این قانون اجرایی شود.

تصدی ریاست سازمان های جوانان و تربیت بدنی خلاف شرع و قانون است



لاریجانی در ادامه با اشاره به ضرورت تشکبل وزارت ورزش و جوانان گفت: اکنون تصدی ریاست سازمان جوانان و یا سازمان تربیت بدنی خلاف شرع و قانون اساسی است و ادامه این روند برای آنان مشکل‌ساز خواهد شد، چرا که مجلس و شورای نگهبان رای خود را درخصوص تشکیل این وزارتخانه اعلام کرده است و هرچه زودتر باید تکلیف این وزارتخانه روشن شود.



رئیس مجلس با اشاره به سخن مقام معظم رهبری در مورد مجلس گفت : ایشان فرمودند که کار قوه مقننه از شئون ولایت است، یعنی باید با صحت بر این شان، کارها در کشور انجام شود.



وی افزود: باتوجه به آنکه هر سه قوه در اصول باهم توافق دارند و پایبند به قانون اساسی هستند، هرکدام باید براساس وظایف تعیین شده در این قانون رفتار کنند.



لاریجانی در ادامه در مورد نوع ارتباط معاونین پارلمانی با نمایندگان تاکید کرد: رایزنی معاونان با نمایندگان باید منطقی و خردورزانه باشد، مثلا گفته شود این لایحه‌ای که دولت به مجلس داده با این استدلال است تا اگر ابهامی برای نمایندگان وجود دارد برطرف کنند و اگر خلاف آن صورت گیرد فسادی ایجاد شده است.



وی در پایان اظهار امیدواری کرد تا معاونین پارلمانی دولت با ایفای نقش فعال و مناسب، به همکاری و تعامل بیشتر و بهتر دو قوه کمک کنند.

تلاش برای نزدیکی آرای نمایندگان مجلس و دولت



به گزارش مهر، در ابتدای جلسه محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی مجلس و تعدادی از معاونان پارلمانی به نمایندگی از سایر معاونان ضمن تشکر از مجلس به دلیل کار فشرده و تصویب برنامه پنجم و بودجه سال ۹۰ و توجه به بخش هدفمندی یارانه‌ها، مطالبی را درخصوص پاره‌ای از مشکلات و خواسته‌هایشان بیان کردند.



میرتاج الدینی در خصوص لزوم همکاری میان قوا گفت: هر زمان که اختلاف نظری بوجود آمده است، نمایندگان ملت و دولت با هم اندیشی توانستند به نقطه تفاهمی برسند که برای جامعه خوشایند باشد.



وی در ادامه با اشاره به افزایش تعداد سئوالات و تذکرات از وزیران و رئیس جمهور در دوره هفتم و هشتم مجلس نسبت به دوره‌های قبل، خواستار محدودیت و طبقه‌بندی در ارائه این موارد و تشکیل کمیته‌ای برای بررسی این سئوالات شد.



میرتاج‌الدینی در پایان، خبر از تشکیل مرکز مطالعات و تحقیقات در معاونت مجلس ریاست جمهوری به منظور شفاف‌سازی و روان‌سازی اطلاعات در رابطه با طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس و با هدف نزدیکی آرای نمایندگان و دولت داد.