به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در بیست و یکمین همایش سیاستهای پولی و ارزی کشور در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما از تشکیل صندوق ضمانت سپرده ها خبر داد و گفت: بر این اساس، دیگر بانکها هیچگونه نگرانی از بابت پرداخت تسهیلات نخواهند داشت.

رئیس کل بانک مرکزی یکی از برنامه های امسال سیستم بانکی را فروش دارایی های مازاد، املاک تملیکی و سهام شرکت های وابسته به بانکها عنوان کرد و گفت: بر این اساس بانکها باید فقط به کارهای بانکی بپردازند و از این محل نیز می توانند بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه نمایند.

بهمنی گفت: دولت پذیرفته که بدهی خود به بانکها را از محل فروش سهام شرکتها و دارایی های خود به سیستم بانکی تسویه کند.

ضرب الاجل سیاست ارزی و سکه

رئیس کل بانک مرکزی یکی از برنامه های این بانک طی 6 ماه ابتدای سال جاری را اجرای ضرب الاجل سیاست ارزی و سکه عنوان کرد و گفت: این برنامه در سال جاری ادامه خواهد داشت که ادامه روند قبلی سیاستگذاری در بازار سکه و ارز است.

وی از صدور 10 دستورالعمل برای مبارزه با پولشویی وهمچنین تشکیل اداره پولشویی در بانک مرکزی خبر داد و گفت: در حالی کشورهای غربی و متخاصم ایران را به تامین مالی تروریسم و پولشویی متهم می کنند که کشورمان خود قربانی تروریسم است.

بهمنی با بیان اینکه بانکها بیش از توان خود در سال گذشته تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت کرده اند، گفت: بانکهای دولتی در سال گذشته 118 درصد و بانکهای خصوصی 84 درصد تسهیلات پرداخت کرده اند.

حذف صفرها حداقل 3 سال طول می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در مورد حذف صفرها که قطعا اجرایی خواهد شد، نظر غالب مردم را اخذ خواهیم کرد، گفت: همچنین نظر صاحبنظران، پژوهشگران اقتصادی و ... را نیز در این خصوص اخذ خواهیم کرد اما پروسه حذف صفرها سه یا چهار ساله خواهد بود و یکباره اجرایی نخواهد شد.

وی تاکید کرد: با تغییر واحد پولی و حذف صفرها به هیچ وجه قدرت خرید مردم تغییری نخواهد کرد و هر کسی که مایل باشد می تواند نام واحد پولی، واحد ریز و نحوه اجرای آن را به بانک مرکزی پیشنهاد دهد.

بهمنی با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سیستم بانکی کشور گفت: در اولین روز اجرای این طرح بیش از 18 میلیون تراکنش در سیستم بانکی انجام شد در حالی که این کار طی سالهای گذشته بی سابقه بوده و هیچ گاه بانک های کشور این میزان تراکنش را تست نکرده بودند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در اولین روز اجرای طرح تنها 4 یا 5 دستگاه خودپرداز در سطح کشور دچار خرابی شده بودند، افزود: این در حالی است که در سایر موارد گاها دو تا سه درصد سیستمهای خودپرداز بانکی با مشکلاتی همراه هستند، در عین حال با 150 هزار حمله سایبری نیز مواجه بودیم.

بازار سکه و طلا

وی با اشاره به مشکلاتی که گاها در بازار سکه و طلا ایجاد می شود، گفت: گاهی شبها می خوابیم و صبحها که از خواب بیدار می شویم اعلام می کنند که وضعیت بازار سکه دچار مشکل شده است. چگونه یکشبه این اتفاق رخ می دهد؟

بهمنی با بیان اینکه پیش از این اطلاع داشتیم که بازار سکه با نابسامانی هایی مواجه خواهد شد، گفت: سعی کردیم که همواره قیمت طلای داخلی مطابق با قیمت جهانی طلا باشد، در عین حال هیچ مشکلی از نظر تامین سکه مورد نیاز مردم نداریم.

وی ادامه داد: زمانی که اعلام کردم بانک مرکزی می تواند در سر چهارراهها و حتی سوپرمارکتها اقدام به سکه فروشی کند به این خاطر بود که امکان تامین سکه به میزان کافی توسط بانک مرکزی وجود دارد، در عین حال بی انصافی است که مردم ضعیف تر را به بازار طلا بکشانیم .

اصلاح ساختار نظام بانکی

بهمنی با بیان اینکه دورنمای سیستم بانکی اصلاح ساختار آن است، افزود: به همین دلیل شرایط را برای تمام بانکها و موسسات اعتباری یکسان کردیم، این در حالی است که برخی ها به نحوه تسهیلات دهی برخی بانک ها با ارقام بالای سود حتی به میزان 28 درصد اعتراض می کردند؛ به همین دلیل بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را کاهش داد اما هم اکنون این ایراد را به بانک مرکزی می گیرند که چرا نرخ سود تسهیلات کاهش یافته است، همین امر برای کاهش یا افزایش قیمتها در بازار سکه و ارز نیز صورت می گیرد.

مطالبات معوق

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه میزان مطالبات معوقات بانکها در پایان اسفندماه سال گذشته به 13.2 درصد کاهش یافته است که این رقم تا پایان امسال به 6.7 درصد کاهش خواهد یافت.

وی یکی از برنامه های بانک مرکزی را اجرای صحیح بانکداری اسلامی عنوان و بیان کرد: در حال حاضر تفکیک منابع قرض الحسنه بانکها از سایر منابع مد نظر قرار دارد، این در حالی است که مازاد منابع قرض الحسنه به 67 هزار میلیارد ریال رسیده که باید به بخشهایی همچون مشاغل خانگی به ویژه در روستاها با پرداخت وامهای 5 یا 10 میلیون تومانی اختصاص یابد.

بهمنی میزان پرداخت تسهیلات توسط سیستم بانکی در پایان سال گذشته را 888 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بانکها باید بر مصرف منابع کنترل و نظارت دقیق داشته باشند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: 28.5 درصد سبد شاخص قیمتها (تورم) را مسکن تشکیل می دهد؛ به همین دلیل وضعیت پرداخت تسهیلات در بخش مسکن را ساماندهی کردیم، در غیر این صورت عدم ساماندهی این وضعیت می توانست به میزان یک سوم به تورم کشور دامن بزند.