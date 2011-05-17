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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

انبارلویی:

جریان انحرافی در پی ایجاد اختلاف در قوا است

جریان انحرافی در پی ایجاد اختلاف در قوا است

رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی گفت: ایجاد اختلاف میان قوای سه گانه و سخن از بیداری انسانی به جای بیداری اسلامی از مختصات جریان انحرافی است و آنها این اهدف را دنبال می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم انبارلویی که در جمع مدیران حوزه‌های حزب موتلفه اسلامی استان تهران سخن می گفت با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی برکات بسیاری برای ملت داشته و دشمنان همواره سعی دارند که ناکارآمدی نظام را نشان دهند، بر این اساس باید کارآمدی نظام را به رخ دشمن کشید.

انبارلویی تصریح کرد: دولت و مجلس اصولگرا خدمات بسیاری را انجام داده است، اما عده ای هستند که می خواهند سرمایه اجتماعی اصولگرایان را آتش بزنند و باید بسیار مراقب و هوشیار بود.

رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مختصات گروه انحرافی در کشور بیان داشت: گروه انحرافی از ابتدا بنا را به اختلاف، بدگمانی و تفرقه میان اصولگرایان و ایجاد شکاف گذاشته و به دلیل نداشتن سازمانی واحد به دنبال یارگیری از میان اصولگرایان بوده است.

سردبیر روزنامه رسالت  افزود: حریم شکنی، حاشیه سازی از کارهای گروه انحرافی است که می خواهند نظام از مسائل منطقه‌ای غفلت کند.

انبارلویی تاکید کرد: جعل تئوری مکتب ایرانی، استفاده ابزاری از گفتمان مهدویت، ایجاد اختلاف میان قوای سه گانه، برهم زدن جبهه دوست و دشمن، سخن گفتن از بیداری انسانی به جای بیداری اسلامی از مختصات این جریان انحرافی است و آنها این اهدف را دنبال می‌کنند.

وی در پایان اظهار داشت: پدید آمدن گروه انحرافی پرده ای از نبرد نرم است.
 

کد مطلب 1313855

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