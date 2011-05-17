عملیات احداث ورزشگاه 5000 نفری خوی به کندی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، علی ملا احمدی صبح سه شنبه در جریان بازدید معاون امور عمرانی از محل اجرای این طرح افزود:عملیات اجرای این پروژه از سال 86 آغاز شده که متاسفانه بدلیل مشکلات مالی با وجود گذشت دو سال از موعد مقرر برای اتمام آن، هم اکنون تنها از 53 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه برای احداث این طرح تا کنون 14 میلیارد ریال از اعتبارت ملی هزینه شده و برای بهره برداری از آن نیز 45 میلیارد ریال دیگر نیاز است، بیان داشت: دومین استخر سرپوشیده خوی از محل اعتبارات ورزشی آذربایجان غربی با 85 درصد پیشرفت اجرایی در حال احداث بوده که تا پایان شهریور امسال آماده بهره برداری می شود.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: امسال بیش از 280 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی برای پروژه های ورزشی استان هزینه می شود.

بررسی موضوع سرانه فضای خدمات شهری در کوی ولیعصر خوی

مدیر کل مسکن وشهرسازی آذربایجان غربی هم در جریان بازدید معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از محل کوی ولیعصر خوی، گفت: کوی ولیعصر خوی یک هزار و 480 هکتار وسعت داشته که در 450 هکتار آن ساخت و ساز انجام شده است.

خلیل محبت خواه با اشاره به اینکه اراضی باقی مانده در محدوده کوی ولیعصر خوی زمینهای موقوفی محسوب می شوند، اظهار داشت: امیدواریم با توافق با اداره کل اوقاف مشکل ساکنان این منطقه را حل کنیم.

وی در خصوص مسکن مهر شهرستان خوی نیز با بیان اینکه پروژه های مسکن مهر این شهرستان با 35 دردصد پیشرفت اجرایی در حال احداث است افزود: شرکتهای خدمات رسان باید متناسب با روند پیشرفت این طرح اقدامات لازم برای بهرمندی ساکنان واحدهای مسکونی مهر از خدمات را انجام دهند.

وی در رابطه با مشکل تعاونیهای مسکن مهر شهرستان خوی نیز بین داشت: به تعاونیهای که با ریزش اعضا مواجه اند با جایگزینی متقاضی جدید و یا با ارائه تسهیلات ویژه کمک می کنیم.