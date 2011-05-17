همایش بین المللی طالب آملی در مازندران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران صبح سه شنبه در مراسم افتتاحیه این همایش از ارسال 105 مقاله علمی ازمحققان پنج کشور خارجی به نخستین همایش بین المللی طالب آملی در شهرستان آمل خبر داد.

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی گفت: از این تعداد مقالات ارسالی 100 اثر از محققان کشورمان و پنج اثر دیگراز کشورهای تاجیکستان، قطر، ترکیه و پاکستان به دبیرخانه همایش بین المللی طالب آملی ارسال شده است.

وی افزود: از میان آثار رسیده به دبیرخانه این همایش،27 اثر ایرانی و یک اثر خارجی مورد پذیرش علمی قرار گرفته که تعداد مقاله شش نفردر این همایش قرائت خواهد شد.

ابراهیمی اضافه کرد: از آنجایی که اهمیت این شاعر فارسی سرای برای مردم مازندران بسیار قابل اعتنا است، پیام روشنگر آیت الله جوادی آملی، برای ادامه مسیر فرهنگی و علمی این همایش در آینده بسیار راهگشا خواهد بود.

وی تصریح کرد: رئیس انجمن آثار و مفاخر و دکتر بهداروند استاد سبک هندی و دکترای ادبیات کشورمان و جمشید مشایخی پیشکسوت تئاتر و سینمای کشور در این همایش حضور خواهند داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، معرفی طالب آملی و جایگاه او در شعر فارسی به ویژه سبک هندی وبازشناسی گفتمان فرهنگی میان ایران و هند را از اهداف مهم این همایش بیان کرد.

وی ادامه داد: تاثیراین شاعر کم نظیر عصر صفوی در فرهنگ و ادب هندوستان و ایران و مازندران غیر قابل انکار است.

طالب آملی در سال 987 در یکی از روستاها ی آمل متولد شد و درجوانی به هند مهاجرت کرد.

در هندوستان مقدم او را گرامی می دارند و طالب آملی در سال 1028 به ملک الشعرای دربار جهانگیر ملقب می شود.

طالب آملی در سال 1036 چشم از تماشای جهان فرو بست.