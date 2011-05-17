ابداع میکروسکوپ دیجیتال ویژه دانشمندان کوچک

به گزارش خبرگزاری مهر، برای جلب توجه کودکان نسبت به مسائل علمی راهکارهای متعددی وجود دارد، اما هدیه دادن یک میکروسکوپ یکی از جذاب ترین این راهکارها به شمار می رود.

از آنجایی که تهیه یک میکروسکوپ واقعی می تواند هزینه زیادی به بار بیاورد و در عین حال استفاده از آن برای برخی از کودکان پیچیده و دشوار باشد، ابزارهایی مانند میکروسکوپ دیجیتال دستی Zoomy وجود دارند که می توان با اتصال آنها به رایانه بسیاری از اجسام را بزرگنمایی کرده و جزئی ترین بخشهای ساختار اجسام مختلف را به نمایش گذاشت.

این ابزار تخم مرغ مانند از قدرت بزرگنمایی 35 تا 53 برابر برخوردار بوده و می تواند با استفاده از حسگر VGA CMOS تصاویری با وضوح تصویری 640 در 480 به ثبت برساند.

چهار چراغ LED نور مورد نیاز برای این میکروسکوپ را فراهم آورده و کودک می تواند با استفاده از قطعه ای پیچ مانند میزان تمرکز تصویر بر روی جسم را افزایش دهد. انرژی مورد نیاز این میکروسکوپ نیز با استفاده از کابل USB متصل به رایانه تامین خواهد شد.

بر اساس گزارش گیزمگ، کودکان می توانند برای عکاسی از موضوع مورد بررسی خود تنها یک کلید که بر بالای این میکروسکوپ قرار دارد را فشار دهد. این میکروسکوپ توسط شرکتی به نام Learning Resources ابداع شده است.