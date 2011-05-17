به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با اشاره به آغاز تدوین بسته حمایتی از جایگاههای CNG پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: همکاری جایگاه داران س CNG در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها انکار ناپذیر بوده و قطعا همراهی آنان در تأمین به موقع و منظم سوخت خودروهای گازسوز راهگشا خواهد بود.

معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، افزود: بر این اساس با مشارکت تمامی دستگاههای مرتبط برنامه ریزی های متعددی انجام شده تا عرضه سوخت برای جایگاه داران CNG به صرفه باشد.

به گفته این مقام مسئول معافیت این صنف از مالیات بر ارزش افزوده، تبلیغات در جایگاه ها و دو منظوره شدن جایگاه ها از مهمترین محورهای بسته حمایتی جایگاههای CNG به شمار می رود.

ربیعی با تاکید بر اینکه با این وجود از آن جایی که جایگاه داران هزینه گاز خود را از مردم دریافت می کنند، بهانه ای برای عدم پرداخت قبوض گاز از سوی جایگاه داران سی ان جی وجود ندارد، خاطر نشان کرد: بر این اساس جایگاه داران CNG باید در اسرع وقت بهای گاز خود را پرداخت کنند.

به گزارش مهر، در حال حاضر تعداد یکهزار و 674 جایگاه CNG در سراسر کشور راه اندازی شده است که با فعالیت این تعداد جایگاه روزانه 15 تا 17 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در این بشخها مورد استفاده قرار می گیرد.



در شرایط فعلی شرکت ملی گاز هر متر مکعب CNG را با قیمت 260 تومان به جایگاه داران سراسر کشور عرضه می کند که در نهایت این حامل انرژی پر طرفدار با قیمت 400 تومان به مردم فروخته می شود اما جایگاه داران از نرخ 40 تومانی کارمزد به هیچ وجه راضی به نظر نمی رسند.



در سه ماهه نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تعدادی از جایگاه داران سی.ان.جی با عدم پرداخت هزینه گاز مصرفی به جمع بدهکاران دولت پس از اجرای این جراحی اقتصادی پیوسته اند و پیش بینی می کنند ادامه این وضع منجر به تعطیلی تعدادی از جایگاههای گاز کشور شود.