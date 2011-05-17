"سازش دادن اهداف" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مشتمل بر چند درسگفتار از آلن گیبارد فیلسوف اخلاق معاصر است.

سه درسگفتار از این نظریه پرداز اخلاق در این کتاب منعکس شده که در آن ماهیت اندیشه هنجاری و مبانی اخلاق مورد بررسی قرار گرفته است.

گیبارد در اولین درسگفتار به بررسی نقش شهود در تفکر اخلاقی می‌پردازد و بر اساس آن روشی برای تفکر درباره شیوه شهودی تحقیقات اخلاقی ارائه می‌کند.

در درسگفتار دوم و سوم نیز گیبارد همان موضوع درسگفتار اول را مورد پیگیری قرار می‌دهد. او تحقیقی اساسی درباره اخلاق انجام می‌دهد که در آن این پرسش مورد بررسی قرار می‌گیرد که چگونه می‌توان با یکدیگر بر اساس اصولی زندگی کرد که هیچ کس نتواند آنرا به لحاظ عقلی رد کند.

آلن گیبارد استاد فلسفه در دانشگاه میشیگان است.