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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

تورهای گردشگری اقامت مسافران در گلستان را افزایش می دهد

تورهای گردشگری اقامت مسافران در گلستان را افزایش می دهد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گلستان گفت: برپایی تورهای استان گردی در این استان، به افزایش نرخ ماندگاری مسافران ورودی به استان کمک کرده و گردشگران بیشتری را به این استان فرا خوانده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی مومنی صبح سه شنبه در نشست این معاونت خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، دو هزار و 350 نفر از اقشار مختلف در تورهای استان گردی که توسط بخش خصوصی اجرا شد، شرکت کرده و از جاذبه های دیدنی این استان بازدید کرده اند.

وی اظهار داشت: همچنین تور گردشگری بازنشستگان استان گلستان با همت بخش خصوصی و برای نخستین بار در کشور و در استان گلستان برگزار شد.

مومنی افزود: از زمان آغاز این طرح در استان تا کنون 330 بازنشسته در این تورها شرکت کرده و از جاذبه های طبیعی و تاریخی استان گلستان از جمله آبشار کبودوال، گل رامیان، برج گنبدقابوس، شهر تاریخی جرجان و بافت تاریخی گرگان دیدن کردند.

وی یادآور شد: در ایام تعطیلات نوروز امسال تورهای گرگان گردی این استان به صورت رایگان برگزار شد و گردشگران با شرکت دراین تورها با جاذبه های دیدنی و تاریخی شهرستان گرگان آشنا شدند.
 
مومنی گفت: موسسه گردشگری سیدین، مجری طرح برگزاری تور گردشگری بازنشستگان در استان گلستان است.
کد مطلب 1313864

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