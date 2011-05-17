تورهای گردشگری اقامت مسافران در گلستان را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی مومنی صبح سه شنبه در نشست این معاونت خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، دو هزار و 350 نفر از اقشار مختلف در تورهای استان گردی که توسط بخش خصوصی اجرا شد، شرکت کرده و از جاذبه های دیدنی این استان بازدید کرده اند.

وی اظهار داشت: همچنین تور گردشگری بازنشستگان استان گلستان با همت بخش خصوصی و برای نخستین بار در کشور و در استان گلستان برگزار شد.

مومنی افزود: از زمان آغاز این طرح در استان تا کنون 330 بازنشسته در این تورها شرکت کرده و از جاذبه های طبیعی و تاریخی استان گلستان از جمله آبشار کبودوال، گل رامیان، برج گنبدقابوس، شهر تاریخی جرجان و بافت تاریخی گرگان دیدن کردند.



وی یادآور شد: در ایام تعطیلات نوروز امسال تورهای گرگان گردی این استان به صورت رایگان برگزار شد و گردشگران با شرکت دراین تورها با جاذبه های دیدنی و تاریخی شهرستان گرگان آشنا شدند.

مومنی گفت: موسسه گردشگری سیدین، مجری طرح برگزاری تور گردشگری بازنشستگان در استان گلستان است.