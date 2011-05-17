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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه آزاد بافق برگزار شد

جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه آزاد بافق برگزار شد

بافق - خبرگزاری مهر: به منظور تجلیل از مدال آوران و مربیان ورزشی و تقویت روحیه نشاط و فعالیت در دانشجویان، جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه آزاد بافق برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بافق، رئیس دانشگاه آزاد بافق صبح سه شنبه در این جشنواره با اشاره به ارزش و جایگاه ورزش و سلامت در زندگی انسان و جوانان اظهار داشت: دانشجویان باید پیشتازان عرصه ورزش کشور باشند.

حسینعلی لازمی با برشمردن عناوین ورزشی کسب شده توسط دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بافق و امکانات فراهم آمده برای انجام فعالیت های ورزشی، همه دانشجویان را به حضور در میادین ورزشی فرا خواند.

وی عنوان کرد: دانشجویان بافقی همواره در میادین رقابتی ورزشی در میان سایر دانشجویان خوش درخشیده اند بر همین اساس تقویت استعدادهای ورزشی آنها در دستور کار قرار گرفته است.

لازمی بیان داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق تلاش دارد با فراهم کردن امکانات ورزشی در تمامی رشته ها، استعدادهای ورزشی دانشجویان در رشته های مختلف را شناسایی و تقویت کند.

در ادامه گروه باستانی کاران شهر بافق به اجرای برنامه های زورخانه ای پرداخت و نوای مرشد در این جشنواره طنین انداز شد.

در این مراسم با حضور مسئولان، از مربیان و داوران ورزشی همچنین 15 نفر از دانشجویان مدال آور ورزشی دانشگاه آزاد بافق که در مسابقات جودو، کاراته و شطرنج منطقه هفت در سال تحصیلی 90- 89 مقامهای اول تا سوم را به دست آورده بودند، تجلیل شد.

کد مطلب 1313866

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