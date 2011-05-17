جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه آزاد بافق برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بافق، رئیس دانشگاه آزاد بافق صبح سه شنبه در این جشنواره با اشاره به ارزش و جایگاه ورزش و سلامت در زندگی انسان و جوانان اظهار داشت: دانشجویان باید پیشتازان عرصه ورزش کشور باشند.

حسینعلی لازمی با برشمردن عناوین ورزشی کسب شده توسط دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بافق و امکانات فراهم آمده برای انجام فعالیت های ورزشی، همه دانشجویان را به حضور در میادین ورزشی فرا خواند.

وی عنوان کرد: دانشجویان بافقی همواره در میادین رقابتی ورزشی در میان سایر دانشجویان خوش درخشیده اند بر همین اساس تقویت استعدادهای ورزشی آنها در دستور کار قرار گرفته است.

لازمی بیان داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق تلاش دارد با فراهم کردن امکانات ورزشی در تمامی رشته ها، استعدادهای ورزشی دانشجویان در رشته های مختلف را شناسایی و تقویت کند.

در ادامه گروه باستانی کاران شهر بافق به اجرای برنامه های زورخانه ای پرداخت و نوای مرشد در این جشنواره طنین انداز شد.

در این مراسم با حضور مسئولان، از مربیان و داوران ورزشی همچنین 15 نفر از دانشجویان مدال آور ورزشی دانشگاه آزاد بافق که در مسابقات جودو، کاراته و شطرنج منطقه هفت در سال تحصیلی 90- 89 مقامهای اول تا سوم را به دست آورده بودند، تجلیل شد.